У Маріуполі росіяни розселяють біженців із Суджі в будинки місцевих

Гуманітарна допомога. Фото: росЗМІ

До тимчасово окупованого Маріуполя росіяни привезли біженців з Курської області. Їх вирішили розмістити в будинках, які окупанти відібрали в українців.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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Так, біженців із Суджі окупанти вирішили розмістити у "націоналізованих" будинках Маріуполя. Тобто у тих, які росіяни відібрали у місцевих мешканців, що покинули місто.

Активісти та партія "Єдіная Росія" доправили гуманітарну допомогу біженцям: речі, комплекти постільної білизни, взуття та посуд.

Гуманітарна допомога. Фото: росЗМІ

А до маріупольців окупанти ставляться по іншому — під час блокади вони нищили місто й вбили понад 22 тисяч мирних жителів, а тепер тисячі містян залишаються без житла на вулиці.

"Їм окупанти ніяк не допомагають. Так виглядає справжнє ставлення загарбників до місцевого населення", — йдеться у повідомленні.