У Маріуполі росіяни розселяють біженців із Суджі в будинки місцевих

У Маріуполь звозять біженців з Курщини — міськрада повідомила подробиці
До тимчасово окупованого Маріуполя росіяни привезли біженців з Курської області. Їх вирішили розмістити в будинках, які окупанти відібрали в українців.
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.
Розміщення біженців з Курщини
Так, біженців із Суджі окупанти вирішили розмістити у "націоналізованих" будинках Маріуполя. Тобто у тих, які росіяни відібрали у місцевих мешканців, що покинули місто.
Активісти та партія "Єдіная Росія" доправили гуманітарну допомогу біженцям: речі, комплекти постільної білизни, взуття та посуд.
А до маріупольців окупанти ставляться по іншому — під час блокади вони нищили місто й вбили понад 22 тисяч мирних жителів, а тепер тисячі містян залишаються без житла на вулиці.
"Їм окупанти ніяк не допомагають. Так виглядає справжнє ставлення загарбників до місцевого населення", — йдеться у повідомленні.
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