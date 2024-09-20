Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Маріуполь звозять біженців з Курщини — міськрада повідомила подробиці arrow

У Маріуполь звозять біженців з Курщини — міськрада повідомила подробиці

20 вересня 2024 10:17
Євгенія Брюховецька - редактор
У Маріуполі росіяни розселяють біженців із Суджі в будинки місцевих
Гуманітарна допомога. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

До тимчасово окупованого Маріуполя росіяни привезли біженців з Курської області. Їх вирішили розмістити в будинках, які окупанти відібрали в українців.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

Читайте також:

Розміщення біженців з Курщини

Так, біженців із Суджі окупанти вирішили розмістити у "націоналізованих" будинках Маріуполя. Тобто у тих, які росіяни відібрали у місцевих мешканців, що покинули місто.  

Активісти та партія "Єдіная Росія" доправили гуманітарну допомогу біженцям: речі, комплекти постільної білизни, взуття та посуд.

null
Гуманітарна допомога. Фото: росЗМІ

А до маріупольців окупанти ставляться по іншому — під час блокади вони нищили місто й вбили понад 22 тисяч мирних жителів, а тепер тисячі містян залишаються без житла на вулиці.

"Їм окупанти ніяк не допомагають. Так виглядає справжнє ставлення загарбників до місцевого населення", — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису міськради

Також важливі новини дня по темі:

Маріуполь біженці війна в Україні Курська область Суджа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:20 В Україні підскочать ціни на ключовий продукт — прогноз виробників

11:18 Довірилися майстру з інтернета — в Одесі затримали спритного шахрая

11:16 Росія поспішає захопити Покровськ — український офіцер розповів плани ворога

11:12 Перші повістки "Укрпоштою" — адвокатка назвала можливих адресатів

Термінова новина

11:10 У Херсоні лунають вибухи

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:04 Демобілізувався і почав працювати на розвідку РФ — СБУ затримала строковика ЗСУ

11:03 Різника було визнано найкращим воротарем першого туру Ліги чемпіонів — що відомо

11:00 До 80 тис. грн — жителям Києва частково компенсують вартість генераторів

10:48 У дружини Олега Кіпера вже немає громадянства РФ, а українську вона вивчила завдяки Океану Ельзи

10:45 Знищений в СРСР дисидент з Донбасу — 95-річниця з з Дня народження Івана Світличного

11:20 В Україні підскочать ціни на ключовий продукт — прогноз виробників

11:18 Довірилися майстру з інтернета — в Одесі затримали спритного шахрая

11:16 Росія поспішає захопити Покровськ — український офіцер розповів плани ворога

11:12 Перші повістки "Укрпоштою" — адвокатка назвала можливих адресатів

Термінова новина

11:10 У Херсоні лунають вибухи

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:04 Демобілізувався і почав працювати на розвідку РФ — СБУ затримала строковика ЗСУ

11:03 Різника було визнано найкращим воротарем першого туру Ліги чемпіонів — що відомо

11:00 До 80 тис. грн — жителям Києва частково компенсують вартість генераторів

10:48 У дружини Олега Кіпера вже немає громадянства РФ, а українську вона вивчила завдяки Океану Ельзи

10:45 Знищений в СРСР дисидент з Донбасу — 95-річниця з з Дня народження Івана Світличного

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації