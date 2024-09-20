В Мариуполе россияне расселяют беженцев из Суджи в дома местных

Гуманитарная помощь. Фото: росСМИ

Во временно оккупированный Мариуполь россияне привезли беженцев из Курской области. Их решили разместить в домах, которые оккупанты отобрали в украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram в пятницу, 20 сентября.

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Размещение беженцев из Курщины

Так, беженцев из Суджи оккупанты решили разместить в "национализированных" домах Мариуполя. То есть у тех, которые россияне отобрали в местных жителей, покинувших город.

Активисты и партия "Единая Россия" доставили гуманитарную помощь беженцам: вещи, комплекты постельного белья, обувь и посуду.

Гуманитарная помощь. Фото: росСМИ

А к мариупольцам оккупанты относятся по другому — во время блокады они уничтожали город и убили более 22 тысяч мирных жителей, а теперь тысячи горожан остаются без жилья на улице.

"Им оккупанты никак не помогают. Так выглядит истинное отношение захватчиков к местному населению", — говорится в сообщении.