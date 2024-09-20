Работино — как выглядит село на Запорожье сейчас

Разрушено Работино на Запорожье. Фото: скриншот с видео

Каждый год 20 сентября в Запорожской области отмечают день села Работино. Сейчас населенный пункт разрушен и безлюден, но над ним развевается украинский флаг, и это дает надежду для всей Украины.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в пятницу, 20 сентября, и показал видео.

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Как выглядит Работино сейчас

"Работино — маленькое село на карте Украины, но с большим значением для всего нашего государства. Расположено оно в центре — израненном сердце Запорожской области. Село стало известно тем, что оказалось на самом острие фронта", — рассказал Федоров.

Он добавил, что сейчас Работино разрушено и безлюдно. Жизнь здесь остановилась, но в болезненном молчании над селом развевается украинский флаг, и это дает надежду для всей Украины. Также он отметил, что 20 сентября — день села Работино.

"Работино — это символ нашей совместной борьбы, воли и героического духа, который не позволит никому уничтожить нашу родную землю", — подчеркнул глава ОВА.