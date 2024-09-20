Роботине — який вигляд має село на Запоріжжі зараз

Зруйноване Роботине на Запоріжжі. Фото: скриншот з відео

Кожного року 20 вересня у Запорізькій області відзначають день села Роботине. Наразі населений пункт зруйнований та безлюдний, але над ним майорить український прапор, і це дає надію для всієї України.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у п'ятницю, 20 вересня, та показав відео.

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"Роботине — маленьке село на карті України, але з великим значенням для всієї нашої держави. Розташоване воно у центрі — зраненому серці Запорізької області. Село стало відомим тим, що опинилося на самому вістрі фронту", — розповів Федоров.

Він додав, що зараз Роботине зруйноване та безлюдне. Життя тут зупинилося, але у болючому мовчанні над селом майорить український прапор, і це дає надію для всієї України. Також він відмітив, що 20 вересня — день села Роботине.

"Роботине — це символ нашої спільної боротьби, волі і героїчного духу, який не дозволить нікому знищити нашу рідну землю", — наголосив очільник ОВА.