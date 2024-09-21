В ISW заявили, что Россия знала о подготовке ВСУ к наступлению на Курщину

ВСУ на Курщине. Фото: Reuters

Российские власти знали о подготовке Украины к операции в Курской области. Однако наступление сил обороны все равно стало неожиданностью для россиян.

Об этом сообщает ISW.

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В материале говорится, что российское командование проигнорировало все доклады военных из Курской области об угрозе операции ВСУ и не приложило никаких существенных усилий для повышения готовности.

Так, воинские части оккупантов вблизи границы по состоянию на июнь 2024 года были укомплектованы только на 60-70% и состояли преимущественно из плохо подготовленных резервистов.

"Российские власти, возможно, решили проигнорировать эти запросы из-за просчета о способности Украины продвинуться вглубь Курской области", — говорится в отчете.

В Институте считают, что украинские силы достигли оперативной неожиданности во время операции в Курской области. Такого успеха им принесла возможность использовать неопределенность по оперативным планам.

Также Силы обороны экспериментировали с инновационными методами, объединяющими наземные действия и беспилотные системы.

Напомним, высшее российское командование поставило перед армией задачу "вытеснить Силы обороны" из Курской области до середины октября этого года.

Также мы писали, что в Мариуполь россияне привезли беженцев из Курской области. Их решили разместить в домах, которые оккупанты отобрали у украинцев.