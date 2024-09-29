Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Forbes сообщили, что помогло ВСУ быстро достичь успехов на Курщине arrow

В Forbes сообщили, что помогло ВСУ быстро достичь успехов на Курщине

29 сентября 2024 18:52
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — в Forbes сообщили в чем секрет быстрого успеха ВСУ в Курской области
Военный ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Захват части Курской области Силами обороны Украины изменил динамику войны - хотя и не решающе. Сейчас, после контратаки россиян, линия фронта стабилизировалась, поэтому украинцам будет сложнее повторить августовский успех на этом участке.

Об этом сообщило издание Forbes в субботу, 28 сентября.

Читайте также:

Благодаря чему Украина добилась успеха на Курщине

ВСУ 6 августа прорвали российскую оборону и захватили 400 квадратных миль Курской области России.

"Ключом к августовскому успеху Украины была неожиданность, а не преимущество в пушках и пусковых установках", — говорится в сообщении.

По данным военного обозревателя Дэвида Экса, за день до того, как первые украинские войска прорвали границу РФ, российский гарнизон в Курске имел 18 реактивных систем залпового огня БМ-21, 98 единиц трубной артиллерии и 71 миномет.

"Это колоссальное количество. Преимущество в огневой мощи было на российской стороне", — отметил украинский оператор беспилотника Кригсфоршер.

По его словам, при хорошей координации россиян любой прорыв стал бы практически невозможным.

Сообщается, что артиллерия россиян не была должным образом развернута. В частности, из-за плохой разведки со стороны РФ и из-за предположения, что украинцы никогда не будут атаковать Курскую область.

"Украинцы двигались быстрее, чем могла адаптироваться российская артиллерия", — говорится в издании.

ВСУ также использовали беспилотники и свою артиллерию, включая американские системы, что усилило их мобильность. Во многих случаях ВСУ не атаковали российские окопы и боевые позиции, а просто объезжали их. За считанные часы украинские силы продвинулись на километры.

Спустя почти два месяца после вторжения украинских войск в Курск обе стороны активизировались в регионе. 

Автор публикации отмечает, что российская контратака отделила украинский выступ, но без значительных результатов. Линия фронта стабилизировалась, и обе стороны начали окапываться.

"Можно с уверенностью предположить, что российская артиллерия в Курске сейчас хорошо прицеливается и координируется. Если украинцы собираются повторить свой успех, им придется делать это в другом месте, а не в Курске", — написал военный аналитик.

Напомним, в Институте изучения войны отмечали, что ФСБ России не может должным образом координировать боевые задачи своих войск в Курской области. У них отсутствует общий штаб и связь для согласования приказов.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российские власти знали о подготовке Украины к операции в Курской области.

ВСУ война в Украине Россия военнослужащие наступление Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:03 Военные НАТО оценили последствия прорыва ВСУ в Курской области

18:52 В Forbes сообщили, что помогло ВСУ быстро достичь успехов на Курщине

Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

18:15 Мобилизация в Украине — кого из одесситов в возрасте от 50 до 60 лет призовут

17:46 Лето кончилось — в Укргидрометцентре предупредили о резком похолодании

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

17:45 В Подольске на Одесчине построят укрытие за 80 миллионов — Prozorro

17:43 Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина

17:16 Похолодание и порывистый ветер — прогноз погоды в Киеве на завтра

17:15 За границу следует выезжать немедленно — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

17:06 Похолодание достигло Львовщины — синоптики дали печальный прогноз на завтра

19:03 Военные НАТО оценили последствия прорыва ВСУ в Курской области

18:52 В Forbes сообщили, что помогло ВСУ быстро достичь успехов на Курщине

18:15 Мобилизация в Украине — кого из одесситов в возрасте от 50 до 60 лет призовут

17:46 Лето кончилось — в Укргидрометцентре предупредили о резком похолодании

17:45 В Подольске на Одесчине построят укрытие за 80 миллионов — Prozorro

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

17:43 Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина

17:16 Похолодание и порывистый ветер — прогноз погоды в Киеве на завтра

17:15 За границу следует выезжать немедленно — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

17:06 Похолодание достигло Львовщины — синоптики дали печальный прогноз на завтра

16:51 Зеленский объяснил, как будет назначать посла Украины в США

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд