Война в Украине — в Forbes сообщили в чем секрет быстрого успеха ВСУ в Курской области

В Forbes сообщили, что помогло ВСУ быстро достичь успехов на Курщине
Захват части Курской области Силами обороны Украины изменил динамику войны - хотя и не решающе. Сейчас, после контратаки россиян, линия фронта стабилизировалась, поэтому украинцам будет сложнее повторить августовский успех на этом участке.
Об этом сообщило издание Forbes в субботу, 28 сентября.
Благодаря чему Украина добилась успеха на Курщине
ВСУ 6 августа прорвали российскую оборону и захватили 400 квадратных миль Курской области России.
"Ключом к августовскому успеху Украины была неожиданность, а не преимущество в пушках и пусковых установках", — говорится в сообщении.
По данным военного обозревателя Дэвида Экса, за день до того, как первые украинские войска прорвали границу РФ, российский гарнизон в Курске имел 18 реактивных систем залпового огня БМ-21, 98 единиц трубной артиллерии и 71 миномет.
"Это колоссальное количество. Преимущество в огневой мощи было на российской стороне", — отметил украинский оператор беспилотника Кригсфоршер.
По его словам, при хорошей координации россиян любой прорыв стал бы практически невозможным.
Сообщается, что артиллерия россиян не была должным образом развернута. В частности, из-за плохой разведки со стороны РФ и из-за предположения, что украинцы никогда не будут атаковать Курскую область.
"Украинцы двигались быстрее, чем могла адаптироваться российская артиллерия", — говорится в издании.
ВСУ также использовали беспилотники и свою артиллерию, включая американские системы, что усилило их мобильность. Во многих случаях ВСУ не атаковали российские окопы и боевые позиции, а просто объезжали их. За считанные часы украинские силы продвинулись на километры.
Спустя почти два месяца после вторжения украинских войск в Курск обе стороны активизировались в регионе.
Автор публикации отмечает, что российская контратака отделила украинский выступ, но без значительных результатов. Линия фронта стабилизировалась, и обе стороны начали окапываться.
"Можно с уверенностью предположить, что российская артиллерия в Курске сейчас хорошо прицеливается и координируется. Если украинцы собираются повторить свой успех, им придется делать это в другом месте, а не в Курске", — написал военный аналитик.
Напомним, в Институте изучения войны отмечали, что ФСБ России не может должным образом координировать боевые задачи своих войск в Курской области. У них отсутствует общий штаб и связь для согласования приказов.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российские власти знали о подготовке Украины к операции в Курской области.
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