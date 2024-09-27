Бої в Курській області — ФСБ не може координувати з військом

Російські війська на фронті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії не може належно координувати бойові завдання своїх військ у Курській області. У них відсутній спільний штаб та зв'язок для узгодження наказів.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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ФСБ та війська РФ не мають належного зв'язку для координації бойових завдань

Посилаючись на публікацію в російському опозиційному виданні "Нова газета Європи", аналітики розповіли, що в серпні 2024 року вдалося ідентифікувати військовослужбовця ФСБ, який загинув у Курській області. В ISW наголосили, що ця інформація підтверджує, що на теренах області воюють елементи спецназу ФСБ РФ.

За даними видання, один з офіцерів спецслужби поставив перед спецназом, зокрема бійцями груп "Альфа" та "Вимпел", завдання виявити та знищити українські диверсійно-розвідувальні групи в Курській області. Водночас офіцер заявив, що зазначені групи спецпризначенців погано пристосовані для ведення комбінованих боїв із застосуванням важкої техніки проти регулярних збройних сил.

"Спецназ ФСБ зазвичай проводив контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп та, ймовірно, не має достатньої підготовки й обладнання, необхідного для протистояння підрозділам ЗСУ, що проводять комбіновані атаки", — вважають аналітики.

Водночас інше джерело, яке наближене до російських спецслужб повідомило, що Центр спецоперацій ФСБ не має "спільного зв'язку" з російськими військовими частинами та що досі відсутній спільний штаб для координації бойових завдань між ФСБ та російськими військовими.

Нагадаємо, російські війська атакують Курську область власними керованими авіабомбами. За добу 23 вересня ворог скидав 27 КАБів по регіону, у чому потім може звинувачувати Україну.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська влада знала про підготовку України до операції в Курській області.