Российские войска на фронте. Иллюстративное фото: росСМИ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не может должным образом координировать боевые задачи своих войск в Курской области. У них отсутствует общий штаб и связь для согласования приказов.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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ФСБ и войска РФ не имеют должной связи для координации боевых задач

Ссылаясь на публикацию в российском оппозиционном издании "Новая газета Европы", аналитики рассказали, что в августе 2024 года удалось идентифицировать военнослужащего ФСБ, погибшего в Курской области. В ISW подчеркнули, что эта информация подтверждает, что на территории области воюют элементы спецназа ФСБ РФ.

По данным издания, один из офицеров спецслужбы поставил перед спецназом, в частности, бойцами групп "Альфа" и "Вымпел", задачу выявить и уничтожить украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской области. В то же время, офицер заявил, что указанные группы спецназовцев плохо приспособлены для ведения комбинированных боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил.

"Спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимого для противостояния подразделениям ВСУ, проводящим комбинированные атаки", — считают аналитики.

В то же время другой источник, приближенный к российским спецслужбам, сообщил, что Центр спецопераций ФСБ не имеет "общей связи" с российскими воинскими частями и до сих пор отсутствует общий штаб для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными.

Напомним, российские войска атакуют Курскую область собственными управляемыми авиабомбами. За сутки 23 сентября враг сбросил 27 КАБов по региону, в чем потом может обвинять Украину.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российские власти знали о подготовке Украины к операции в Курской области.