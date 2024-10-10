Захоплена Україною територія РФ може вплинути на переговори з Москвою, — ЗМІ

Український військовий в Курській області. Фото: EPA-EFE

У США вважають, що Україна може утримувати російську територію місяцями. Також захоплена територія в Курській області може стати фактором у переговорах з Москвою.

Про це пише видання Bloomberg.

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За словами високопоставлених американських чиновників, Україна здатна утримувати зайняту російську територію в Курській області щонайменше кілька місяців, якщо не довше.

"Україна поки що не зіткнулася зі значними проблемами з постачанням в Курську область, оскільки російські війська почали лише обмежені контратаки і зосередилися на просуванні на сході України", — йдеться в публікації.

За словами посадовців, після місяців нестачі артилерійських боєприпасів ЗСУ нарешті отримали стабільне постачання снарядів. Це частково пояснюється зусиллями союзників, в тому числі ініціативою Чехії з постачання боєприпасів, і зусиллями США і Франції, спрямованими на розвиток артилерійського потенціалу України в довгостроковій перспективі.

Літній наступ України в Курській області вразив союзників Києва своїм швидким початковим успіхом. Але пізніше це викликало занепокоєння серед деяких чиновників, що "ціна операції може виявитися високою", якщо Москва перейде в контрнаступ та витіснить українські війська.

Результати Курської операції

Як пише Bloomberg, Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна може використати цю територію як розмінну монету на переговорах, хоча неясно, коли можуть відбутися переговори з Москвою, зважаючи на те, що президент Росії Владімір Путін не демонструє серйозної готовності до них.

"Союзники України виявляють, що Зеленський, можливо, готується прийняти більш гнучкий підхід, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край російській війні", — резюмує видання.

Нагадаємо, як вже писало видання Bloomberg, союзники України бачать, що Київ стає більш гнучким у питанні завершення війни. Також західні столиці змінюють погляди на завершення війни.

Раніше народний депутат України Сергій Євтушок заявив, що чекати на припинення гарячої фази війни восени не слід, адже російський диктатор Путін не зупиниться раптово. До того ж у РФ планують нарощувати озброєння та проводитимуть приховану мобілізацію.