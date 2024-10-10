Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg arrow

Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg

10 жовтня 2024 11:29
Галина Шподарева - редактор
Захоплена Україною територія РФ може вплинути на переговори з Москвою, — ЗМІ
Український військовий в Курській області. Фото: EPA-EFE
Галина Шподарева - редактор

У США вважають, що Україна може утримувати російську територію місяцями. Також захоплена територія в Курській області може стати фактором у переговорах з Москвою.

Про це пише видання Bloomberg.

Читайте також:

Операція ЗСУ в Курській області — очікування США

За словами високопоставлених американських чиновників, Україна здатна утримувати зайняту російську територію в Курській області щонайменше кілька місяців, якщо не довше. 

"Україна поки що не зіткнулася зі значними проблемами з постачанням в Курську область, оскільки російські війська почали лише обмежені контратаки і зосередилися на просуванні на сході України", — йдеться в публікації.

За словами посадовців, після місяців нестачі артилерійських боєприпасів ЗСУ нарешті отримали стабільне постачання снарядів. Це частково пояснюється зусиллями союзників, в тому числі ініціативою Чехії з постачання боєприпасів, і зусиллями США і Франції, спрямованими на розвиток артилерійського потенціалу України в довгостроковій перспективі.

Літній наступ України в Курській області вразив союзників Києва своїм швидким початковим успіхом. Але пізніше це викликало занепокоєння серед деяких чиновників, що "ціна операції може виявитися високою", якщо Москва перейде в контрнаступ та витіснить українські війська.

Результати Курської операції

Як пише Bloomberg, Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна може використати цю територію як розмінну монету на переговорах, хоча неясно, коли можуть відбутися переговори з Москвою, зважаючи на те, що президент Росії Владімір Путін не демонструє серйозної готовності до них.

"Союзники України виявляють, що Зеленський, можливо, готується прийняти більш гнучкий підхід, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край російській війні", — резюмує видання.

Нагадаємо, як вже писало видання Bloomberg, союзники України бачать, що Київ стає більш гнучким у питанні завершення війни. Також західні столиці змінюють погляди на завершення війни. 

Раніше народний депутат України Сергій Євтушок заявив, що чекати на припинення гарячої фази війни восени не слід, адже російський диктатор Путін не зупиниться раптово. До того ж у РФ планують нарощувати озброєння та проводитимуть приховану мобілізацію. 

ЗСУ війна в Україні Росія Курська область військова операція

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:39 Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак

11:37 В Україні пенсії виплачуватимуть по-новому — що зміниться

11:32 Новий проєкт "Хроніки сили" від Бадоєва та Навроцької — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg

11:28 Припинення вогню вздовж лінії фронту — в ОП прокоментували статтю ЗМІ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:23 На Сонці зафіксували найпотужніший спалах — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:07 В Одесі через дуйку однорічна дівчинка потрапила до лікарні — пожежу ліквідували

11:03 У Верховній Раді визначились, чи підвищать податки військовим

11:00 Соцдопомога у 6,4 тис. грн — хто має право на таку виплату у жовтні

10:59 З 10 жовтня деяким українцям загрожують штрафи на 7,25 тисячі — що треба знати

11:39 Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак

11:37 В Україні пенсії виплачуватимуть по-новому — що зміниться

11:32 Новий проєкт "Хроніки сили" від Бадоєва та Навроцької — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg

11:28 Припинення вогню вздовж лінії фронту — в ОП прокоментували статтю ЗМІ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:23 На Сонці зафіксували найпотужніший спалах — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:07 В Одесі через дуйку однорічна дівчинка потрапила до лікарні — пожежу ліквідували

11:03 У Верховній Раді визначились, чи підвищать податки військовим

11:00 Соцдопомога у 6,4 тис. грн — хто має право на таку виплату у жовтні

10:59 З 10 жовтня деяким українцям загрожують штрафи на 7,25 тисячі — що треба знати

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2024
Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування