Захваченная Украиной территория РФ может повлиять на переговоры с Москвой, — СМИ

Украинский военный в Курской области. Фото: EPA-EFE

В США считают, что Украина может удерживать российскую территорию месяцами. Также захваченная территория в Курской области может стать фактором в переговорах с Москвой.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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По словам высокопоставленных американских чиновников, Украина способна удерживать занятую российскую территорию в Курской области по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше.

"Украина пока не столкнулась со значительными проблемами с поставками в Курскую область, поскольку российские войска начали лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины", — говорится в публикации.

По словам чиновников, после месяцев нехватки артиллерийских боеприпасов ВСУ наконец получили стабильные поставки снарядов. Это частично объясняется усилиями союзников, в том числе инициативой Чехии по поставкам боеприпасов, и усилиями США и Франции, направленными на развитие артиллерийского потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

Летнее наступление Украины в Курской области поразило союзников Киева своим быстрым начальным успехом. Но позже это вызвало беспокойство среди некоторых чиновников, что "цена операции может оказаться высокой", если Москва перейдет в контрнаступление и вытеснит украинские войска.

Результаты Курской операции

Как пишет Bloomberg, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может использовать эту территорию как разменную монету на переговорах, хотя неясно, когда могут состояться переговоры с Москвой, учитывая то, что президент России Владимир Путин не демонстрирует серьезной готовности к ним.

"Союзники Украины обнаруживают, что Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход, поскольку они ищут способы помочь положить конец российской войне", — резюмирует издание.

Напомним, как уже писало издание Bloomberg, союзники Украины видят, что Киев становится более гибким в вопросе завершения войны. Также западные столицы меняют взгляды на завершение войны.

Ранее народный депутат Украины Сергей Евтушок заявил, что ждать прекращения горячей фазы войны осенью не следует, ведь российский диктатор Путин не остановится внезапно. К тому же, в РФ планируют наращивать вооружение и будут проводить скрытую мобилизацию.