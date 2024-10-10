Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Чего ждут США от операции ВСУ в Курской области, — Bloomberg arrow

Чего ждут США от операции ВСУ в Курской области, — Bloomberg

10 октября 2024 11:29
Галина Шподарева - редактор
Захваченная Украиной территория РФ может повлиять на переговоры с Москвой, — СМИ
Украинский военный в Курской области. Фото: EPA-EFE
Галина Шподарева - редактор

В США считают, что Украина может удерживать российскую территорию месяцами. Также захваченная территория в Курской области может стать фактором в переговорах с Москвой.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Читайте также:

Операция ВСУ в Курской области — ожидание США

По словам высокопоставленных американских чиновников, Украина способна удерживать занятую российскую территорию в Курской области по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше. 

"Украина пока не столкнулась со значительными проблемами с поставками в Курскую область, поскольку российские войска начали лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины", — говорится в публикации.

По словам чиновников, после месяцев нехватки артиллерийских боеприпасов ВСУ наконец получили стабильные поставки снарядов. Это частично объясняется усилиями союзников, в том числе инициативой Чехии по поставкам боеприпасов, и усилиями США и Франции, направленными на развитие артиллерийского потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

Летнее наступление Украины в Курской области поразило союзников Киева своим быстрым начальным успехом. Но позже это вызвало беспокойство среди некоторых чиновников, что "цена операции может оказаться высокой", если Москва перейдет в контрнаступление и вытеснит украинские войска.

Результаты Курской операции

Как пишет Bloomberg, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может использовать эту территорию как разменную монету на переговорах, хотя неясно, когда могут состояться переговоры с Москвой, учитывая то, что президент России Владимир Путин не демонстрирует серьезной готовности к ним.

"Союзники Украины обнаруживают, что Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход, поскольку они ищут способы помочь положить конец российской войне", — резюмирует издание.

Напомним, как уже писало издание Bloomberg, союзники Украины видят, что Киев становится более гибким в вопросе завершения войны. Также западные столицы меняют взгляды на завершение войны. 

Ранее народный депутат Украины Сергей Евтушок заявил, что ждать прекращения горячей фазы войны осенью не следует, ведь российский диктатор Путин не остановится внезапно. К тому же, в РФ планируют наращивать вооружение и будут проводить скрытую мобилизацию.

ВСУ война в Украине Россия Курская область военная операция

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:39 Простоял полтора года — из центра Одессы таинственно исчез памятный знак

11:37 В Украине пенсии будут выплачивать по-новому — что изменится

11:32 Новый проект "Хроники силы" от Бадоева и Навроцкой — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чего ждут США от операции ВСУ в Курской области, — Bloomberg

11:28 Остановка огня вдоль линии фронта — в ОП прокомментировали статью СМИ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:23 На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:07 В Одессе из-за дуйки годовалая девочка попала в больницу — пожар ликвидировали

11:03 В Верховной Раде определились повысят ли налоги военным

11:00 Соцпомощь в 6,4 тыс. грн — кто имеет право на такую выплату в октябре

10:59 С 10 октября некоторым украинцам грозят штрафы на 7,25 тысячи — что нужно знать

11:39 Простоял полтора года — из центра Одессы таинственно исчез памятный знак

11:37 В Украине пенсии будут выплачивать по-новому — что изменится

11:32 Новый проект "Хроники силы" от Бадоева и Навроцкой — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чего ждут США от операции ВСУ в Курской области, — Bloomberg

11:28 Остановка огня вдоль линии фронта — в ОП прокомментировали статью СМИ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:23 На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:07 В Одессе из-за дуйки годовалая девочка попала в больницу — пожар ликвидировали

11:03 В Верховной Раде определились повысят ли налоги военным

11:00 Соцпомощь в 6,4 тыс. грн — кто имеет право на такую выплату в октябре

10:59 С 10 октября некоторым украинцам грозят штрафы на 7,25 тысячи — что нужно знать

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления