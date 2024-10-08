Сирський поспілкувався з генералом Брауном

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: https://t.me/osirskiy

​​Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генералом Чарльзом Брауном. Під час розмови вони обговорили низку важливих питань стосовно обороноздатності України.

Про це повідомив Олександр Сирський.

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Олександр Сирський розповів, що під час розмови з Чарльзом Брауном обговорив актуальну безпекову обстановку в Україні та критичні потреби ЗСУ в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах. Також під час розмови Сирський згадав про шляхи реалізації Плану перемоги Зеленського, проте не уточнив, про що саме йдеться.

"Обговорив шляхи реалізації воєнної складової Плану перемоги Президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів", — написав Сирський.

Також Головнокомандувач ЗСУ заявив, що скоординував із Баруном погляди та підходи у підготовці до 25-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України.

"Отримав запевнення Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США в цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором", — повідомив Олександр Сирський.

Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що на найближчий тиждень погодили графік переговорів, в рамках яких буде представлено План перемоги всім країнам, які можуть сприяти наближенню миру.

Тим часом засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська опублікувала критичну статтю, де закликала Рустема Умєрова піти у відставку, назвавши причини.