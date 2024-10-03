Олександр Сирський нагородив бійців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить зустріч з військовими. Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бійців на одному з напрямків фронту. Він вручив нагороди та прийняв низку рішень щодо оборони.

Про це повідомив Олександр Сирський у четвер, 3 жовтня.

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Нагородження. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Олександр Сирський з бійцями. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

"Працюю на одному з найгарячіших напрямків фронту. Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат. Користуючись нагодою, нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів", — повідомив Сирський.

Нагородження бійців 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Також Олександр Сирський заявив, що ухвалив кілька рішень щодо посилення стійкості та ефективності оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Олександр Сирський Сирський з бійцями 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський нагородив бійців 68 окремої єгерської бригади.

Також Головокомандувач ЗСУ заявив, що в Україні збільшать термін базової підготовки військових та провів зустріч з начальником генштабу ЗС Словаччини.