Олександр Сирський нагородив бійців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади

Сирський відзвітував про роботу на фронті та нагородив бійців
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бійців на одному з напрямків фронту. Він вручив нагороди та прийняв низку рішень щодо оборони.
Про це повідомив Олександр Сирський у четвер, 3 жовтня.
Сирський нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
"Працюю на одному з найгарячіших напрямків фронту. Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат. Користуючись нагодою, нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів", — повідомив Сирський.
Також Олександр Сирський заявив, що ухвалив кілька рішень щодо посилення стійкості та ефективності оборони.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський нагородив бійців 68 окремої єгерської бригади.
Також Головокомандувач ЗСУ заявив, що в Україні збільшать термін базової підготовки військових та провів зустріч з начальником генштабу ЗС Словаччини.
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