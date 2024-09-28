Сирській відвідав 68 бригаду та нагородив єгерів-десантників

Нагородження бійців 68 ОЄБр. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України відвідав 68 окрему єгерську бригаду ім. Олекси Довбуша. Олександр Сирський вручив бійцям нагороди за стримування російської армії на одному з найгарячіших напрямків.

Про це головком Сирський повідомив у Telegram у суботу, 28 вересня.

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Головнокомандувач ЗСУ подякував бійцям 68 ОЄБр за бойову роботу, рівень підготовки, мужність та стійкість.

Як зазначив Сирський, солдати, сержанти та офіцери бригади ефективно стримують російського агресора на напрямку головного удару ворога.

"Щодня у смузі своєї відповідальності наші захисники завдають агресору відчутні втрати", — йдеться в повідомленні.

Олександр Сирський з бійцями 68 ОЄБр. Фото: t.me/osirskiy

Протягом тижня воїни бригади Довбуша знешкодили понад 500 окупантів, знищили два танки, 12 одиниць бронетехніки, 370 БпЛА та ще десяток іншої техніки противника.

"Відзначаю вашу завзятість та професійність на полі бою.

Дякую за безкомпромісну боротьбу за нашу свободу та незалежність", — написав Сирський.

Олександр Сирський з воїном 68 ОЄБр. Фото: t.me/osirskiy

Військові нагороди воїнів 68 ОЄБр. Фото: t.me/osirskiy

Нагадаємо, 27 вересня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з начальником Генерального штабу збройних сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко. Говорили про отриману зброю та ситуацію на фронті.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, в інтерв'ю CNN Олександр Сирський заявив, що військове керівництво України не сумнівається у нашій перемозі у війні проти Росії. Однак для цього необхідна допомога західних партнерів.