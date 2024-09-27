Зустріч Сирського та начальника Генштабу ЗС Словаччини — теми розмови

Олександр Сирський та Даніель Змеко. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з начальником Генерального штабу збройних сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко. Сирський оцінив розмову як результативну.

Про це Головком Олександр Сирський повідомив у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.

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Зустріч Сирського та начальника Генштабу Словаччини

Як повідомив Олександр Сирський, він поінформував начальника Генштабу ЗС Словаччини Даніеля Змеко про перебіг бойових дій та ситуацію на різних напрямках фронту.

"Акцентував увагу на порушенні норм Міжнародного гуманітарного права та воєнних злочинах російських окупантів. Розповів про актуальні потреби ЗС України", — написав Сирський.

Це вже третій особистий візит генерала Даніеля Змеко за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Головком Сирський подякував народу Словаччини за надане озброєння та відзначив ефективність його бойового застосування.

"Узгодили з генералом Даніелем Змеко подальші спільні зусилля для поглиблення розвитку українсько-словацького військового співробітництва", — підсумував Сирський.

Допис Олександра Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі триває робота для збільшення терміну базової загальновійськової підготовки. За його словами, відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, в інтерв'ю CNN Олександр Сирський заявив, що військове керівництво України не сумнівається у нашій перемозі у війні проти Росії. Однак для цього необхідна допомога західних партнерів.