Встреча Сырского и начальника Генштаба ВС Словакии — темы разговора

Александр Сырский и Даниэль Змеко. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко. Сырский оценил разговор как результативный.

Об этом Главком Александр Сырский сообщил в Telegram в пятницу, 27 сентября.

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Как сообщил Александр Сырский, он проинформировал начальника Генштаба ВС Словакии Даниэля Змеко о ходе боевых действий и ситуации на разных направлениях фронта.

"Акцентировал внимание на нарушении норм Международного гуманитарного права и военных преступлениях российских оккупантов. Рассказал об актуальных потребностях ВС Украины", — написал Сырский.

Это уже третий личный визит генерала Даниэля Змеко за время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Главком Сырский поблагодарил народ Словакии за предоставленное вооружение и отметил эффективность его боевого применения.

"Согласовали с генералом Даниэлем Змеко дальнейшие совместные усилия для углубления развития украинско-словацкого военного сотрудничества", — подытожил Сырский.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в настоящее время продолжается работа по увеличению срока базовой общевойсковой подготовки. По его словам, соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

Как ранее сообщали Новости.LIVE, в интервью CNN Александр Сырский заявил, что военное руководство Украины не сомневается в нашей победе в войне против России. Однако для этого необходима помощь западных партнеров.