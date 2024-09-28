Сырский посетил 68 бригаду и наградил егерей-десантников

Награждение бойцов 68 ОЕБр. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины посетил 68 отдельную егерскую бригаду им. Олексы Довбуша. Александр Сырский вручил бойцам награды за сдерживание российской армии в одном из самых горячих направлений.

Об этом главком Сырский сообщил в Telegram в субботу, 28 сентября.

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Сырский посетил 68 ОЕБр. Фото: t.me/osirskiy

Сырский наградил егерей-десантников

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил бойцов 68 ОЕБр за боевую работу, уровень подготовки, мужество и стойкость.

Как отметил Сырский, солдаты, сержанты и офицеры бригады эффективно сдерживают российского агрессора на направлении главного удара врага.

"Каждый день в полосе своей ответственности наши защитники наносят агрессору ощутимые потери", — говорится в сообщении.

Александр Сырский с бойцами 68 ОЕБр. Фото: t.me/osirskiy

В течение недели воины бригады Довбуша обезвредили более 500 оккупантов, уничтожили два танка, 12 единиц бронетехники, 370 БпЛА и еще десяток другой техники противника.

"Отмечаю ваше упорство и профессионализм на поле боя.

Спасибо за бескомпромиссную борьбу за нашу свободу и независимость", — написал Сырский.

Александр Сырский с воином 68 ОЕБр. Фото: t.me/osirskiy

Военные награды воинов 68 ОЕБр. Фото: t.me/osirskiy

Напомним, 27 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниелем Змеко. Говорили о полученном оружии и ситуации на фронте.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в интервью CNN Александр Сырский заявил, что военное руководство Украины не сомневается в победе в войне против России. Однако для этого необходима помощь западных партнеров.