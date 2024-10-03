Александр Сырский наградил бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит встречу с военными. Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил бойцов в одном из направлений фронта. Он вручил награды и принял ряд решений по обороне.

Об этом сообщил Александр Сырский в четверг, 3 октября.

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Награждение. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Александр Сырский с бойцами. Фото: Генеральный штаб ВСУ

"Работаю на одном из самых горячих направлений фронта. Украинские воины продолжают храбро сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери. Пользуясь случаем, наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, демонстрируя выдержку и профессионализм", — сообщил Сырский.

Награждение бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Также Александр Сырский заявил, что принял несколько решений по усилению устойчивости и эффективности обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Александр Сырский Сырский с бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, недавно Александр Сырский наградил бойцов 68-й отдельной егерской бригады.

Также Главкомандующий ВСУ заявил, что в Украине увеличат срок базовой подготовки военных и провел встречу с начальником генштаба ВС Словакии.