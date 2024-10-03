Александр Сырский наградил бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады

Сырский отчитался о работе на фронте и наградил бойцов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил бойцов в одном из направлений фронта. Он вручил награды и принял ряд решений по обороне.
Об этом сообщил Александр Сырский в четверг, 3 октября.
Сырский наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады
"Работаю на одном из самых горячих направлений фронта. Украинские воины продолжают храбро сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери. Пользуясь случаем, наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, демонстрируя выдержку и профессионализм", — сообщил Сырский.
Также Александр Сырский заявил, что принял несколько решений по усилению устойчивости и эффективности обороны.
Напомним, недавно Александр Сырский наградил бойцов 68-й отдельной егерской бригады.
Также Главкомандующий ВСУ заявил, что в Украине увеличат срок базовой подготовки военных и провел встречу с начальником генштаба ВС Словакии.
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