Сирський, Умєров та Баргилевич доповіли Зеленському - яка ситуація на фронті

Зеленський заслухав доповіді військового керівництва України щодо ситуації на фронті
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, заслухав доповіді військового керівництва країни. Його проінформували, зокрема, щодо ситуації на фронті.
Про це український лідер повідомив у Telegram-каналі.
Ситуація на фронті станом на 1 жовтня
Так, президенту доповіли міністр оборони Рустем Умєров, Головком Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.
Зеленський заслухав інформацію стосовно ситуації на фронті, потреб у зброї й техніці та координації із союзниками. Крім того, обговорили підготовку до чергового засідання у форматі "Рамштайну.
Раніше видання The Telegraph писало, що сотні українських військових опинилися у пастці в місті Вугледар Донецької області. Російські війська оточили населений пункт та рухаються до його центру.
А перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що ворог втрачає перевагу на фронті за кількістю артилерійських снарядів.
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