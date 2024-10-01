Сирський, Умєров та Баргилевич доповіли Зеленському - яка ситуація на фронті

Володимир Зеленський та військове керівництво. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, заслухав доповіді військового керівництва країни. Його проінформували, зокрема, щодо ситуації на фронті.

Про це український лідер повідомив у Telegram-каналі.

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Так, президенту доповіли міністр оборони Рустем Умєров, Головком Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Зеленський та Сирський. Фото: ОП

Зеленський заслухав інформацію стосовно ситуації на фронті, потреб у зброї й техніці та координації із союзниками. Крім того, обговорили підготовку до чергового засідання у форматі "Рамштайну.

Скриншот допису Зеленського

Раніше видання The Telegraph писало, що сотні українських військових опинилися у пастці в місті Вугледар Донецької області. Російські війська оточили населений пункт та рухаються до його центру.

А перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що ворог втрачає перевагу на фронті за кількістю артилерійських снарядів.