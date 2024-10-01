Сырский, Умеров и Баргилевич доложили Зеленскому – какая ситуация на фронте

Владимир Зеленский и военное руководство. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, заслушал доклад военного руководства страны. Его проинформировали, в частности, о ситуации на фронте.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

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Ситуация на фронте по состоянию на 1 октября

Так, президенту доложили министр обороны Рустем Умеров, Главком Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

Зеленский и Сырский. Фото: ОП

Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте, потребностях в оружии и технике и координации с союзниками. Кроме того, обсудили подготовку к очередному заседанию в формате "Рамштайна".

Скриншот поста Зеленского

Ранее издание The Telegraph писало, что сотни украинских военных оказались в ловушке в городе Угледар Донецкой области. Российские войска оцепили населенный пункт и двигаются к его центру.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что враг теряет преимущество на фронте по количеству артиллерийских снарядов.