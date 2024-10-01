Сырский, Умеров и Баргилевич доложили Зеленскому – какая ситуация на фронте

Зеленский заслушал доклады военного руководства Украины о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, заслушал доклад военного руководства страны. Его проинформировали, в частности, о ситуации на фронте.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.
Ситуация на фронте по состоянию на 1 октября
Так, президенту доложили министр обороны Рустем Умеров, Главком Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.
Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте, потребностях в оружии и технике и координации с союзниками. Кроме того, обсудили подготовку к очередному заседанию в формате "Рамштайна".
Ранее издание The Telegraph писало, что сотни украинских военных оказались в ловушке в городе Угледар Донецкой области. Российские войска оцепили населенный пункт и двигаются к его центру.
Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что враг теряет преимущество на фронте по количеству артиллерийских снарядов.
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