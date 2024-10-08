Сырский пообщался с генералом Брауном

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: https://t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Во время разговора они обсудили ряд важных вопросов обороноспособности Украины.

Об этом сообщил Александр Сырский.

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Александр Сырский рассказал, что во время разговора с Чарльзом Брауном обсудил актуальную обстановку в Украине и критические потребности ВСУ в вооружении, военной технике и боеприпасах. Также во время разговора Сырский упомянул о путях реализации Плана победы Зеленского, однако, не уточнил, о чем именно идет речь.

"Обсудил пути реализации военной составляющей Плана победы Президента Украины и последующие шаги по выполнению совместных проектов", — написал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что скоординировал с Баруном взгляды и подходы в подготовке к 25-му заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится на уровне глав государств-участников Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Получил заверения председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США в полной поддержке Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в нашей борьбе с российским агрессором", — сообщил Александр Сырский.

Напомним, вчера, 7 октября, президент Зеленский в вечернем обращении заявил, что на ближайшую неделю согласовали график переговоров, в рамках которых будет представлен План победы всем странам, которые могут способствовать приближению мира.

Между тем, основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская опубликовала критическую статью, где призвала Рустема Умерова уйти в отставку, назвав причины.