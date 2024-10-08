Марія Берлінська закликала Рустема Умєрова піти у відставку

Марія Берлінська. Фото: Марія Берлінська/Facebook

Засновниця "Центру підтримки аерозвідки" Марія Берлінська опублікувала статтю, де закликала Рустема Умєрова піти у відставку. Вона навела там сім аргументів, які вважає достатніми для того, щоб він покинув посаду міністра оборони України.

Статтю Марія Берлінська опублікувала у власній авторській колонці на "Українській правді".

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Марія Берлінська вважає, що Умєров має піти з посади

Марія Берлінська заявила, що першою причиною для звільнення Умєрова є те, що він так і не налагодив системні та зрозумілі процеси управління в Міністерстві оборони України. Вона додала, що у відомстві є кваліфіковані кадри, проте їм також бракує чіткого алгоритму роботи, планування та аналізу помилок.

"Відсутність вміння слухати. Відсутність довіри, навіть на рівні найближчого оточення заступників. Водночас постійні внутрішні політичні ігри, інтриги та небажання брати на себе відповідальність", — написала Берлінська.

Надалі вона заявила, що в Міноборони вся робота залежить від настрою Умєрова. Мовляв, "є правитель, якого треба задобрювати".

"Сьогодні вимоги одні, завтра інші — бо настрій змінюється. Ніхто до пуття не знає, що саме йому потрібно. Тому кожен діє на власний розсуд — в надії, що це саме те, за що похвалять на нараді. Але пріоритети можуть змінитися за день, і тоді всі муситимуть бігти в іншу сторону", — йдеться у статті.

Досягнення в Міноборони — не заслуга всього відомства

Попри це, Берлінська згадала, що Міноборони впродовж останнього року показало все ж таки непогані результати. Йдеться про створення Держоператора тилу, Агенції оборонних закупівель, цифровізації, вирішення деяких питань у сфері медицини, освіти, міжнародної співпраці та мобілізації. Втім, керівниця Центру підтримки аеророзвідки й проєкту додала, що це не результат системної роботи всієї команди. Мовляв, такого результату вдалося досягти завдяки окремим особам, які не побоялися взяти на себе відповідальність "всупереч підтримці шефа".

"Варто додати, що деякі результати для колег із військово-політичного керівництва держави, м'яко кажучи, завищуються. А іноді подається інформація, яка відверто не відповідає дійсності", — пояснила Марія Берлінська.

Генерали збагатилися, а військо голе

Також вона заявила, що Умєров "не впорався з деякими генералами", які натомість збагатилися та стали мільйонерами, і додала, що у військових частинах відсутній системний аудит роботи. Ніхто не досліджує на постійній основі укомплектування, забезпечення частин та не оптимізує витрати.

Така ж проблема є й на фронті — війську нібито не вистачає забезпечення через проблему з контрактами.

"Якщо люди їздять на звичайних машинах замість броньованих і стають легкою мішенню для FPV тощо, дивно очікувати блискавичного захоплення Курчатова. Чи хоча б стабілізацію біля Покровська. Частково відповідь на це питання лежить у мільярдних контрактах спецекспортерів Міноборони і в проваленій роботі військових аташе. In general — у формуванні політик і організації процесів у Міноборони", — написала Марія Берлінська.

Україна досі не стала лідером з військових технологій

На думку Марії Берлінської, Умєров провалив й розвиток військових технологій.

"Міноборони досі перебуває на позиції пасивного покупця, хай ринок сам якось відрегулюється під потреби фронту, замість того, щоб мати бачення за горизонт і задавати напрямки руху", — пояснила вона та додала, що там не проводять належної експертизи та аналітики щодо того, які технологічні рішення треба здійснювати для протистояння Росії.

"Зараз вся країна бігає, шукаючи дрони і РЕБ, бо 5–7–10 років тому ніхто про це не подумав. Так само через рік – два ми будемо шукати засоби протидії автономним роботам, електромагнітній, лазерній та іншій зброї, бо попередні міністри про це не подумали. І теперішній не думає теж", — пише Берлінська.

Нечіткі задачі військовим, нецензурна лексика та відсутність конкретики

Також Марія Берлінська звинуватила Рустема Умєрова у невмінні вести комунікацію з підлеглими належним чином. Мовляв, підлеглі не розуміють місяцями його слів та задач і бояться уточнювати.

"Коли ми спілкуємося з міністром, мені доводиться що кілька хвилин зупиняти його і перепитувати: "Що ти маєш на увазі? Потім знову і знову. Ні, не веди мене в сторону, давай поважати одне одного і не тримати за ідіотів. Дай мені конкретну відповідь на запитання: "Який алгоритм, хто відповідальний, які терміни, який буде результат?" Можна почути все що завгодно: відбірний мат (не засуджую, всі ми зараз матюкаємось), багато англіцизмів, потік сумнівних ідей, жартів, абревіатури з бізнесу. Але почути конкретику дуже важко. Бо часто це просто потік незрозумілих, логічно не пов'язаних фраз", — стверджує вона.

Наприкінець Берлінська заявила, що міністром оборони має бути така людина, яка здатна будувати великі системи в умовах невизначеності, безпрецедентного розвитку військових технологій та шаленого темпу війни.

"Чинний міністр не здатен або не хоче вивести команду з кризи, натомість заводить у все більший туман хаосу. Тому міністр має піти", — резюмувала Марія Берлінська.

Нагадаємо, нещодавно у Forbes з'явилась стаття, що Офіс президента України нібито готує серйозні кадрові зміни в оборонному секторі. Мовляв, незабаром у відставку підуть глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов, міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський.