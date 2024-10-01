Рустем Умєров заявив про масштабні зміни у системі Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про масштабні зміни в системі оборонних закупівель. Також він заявив, що звільняє кількох своїх заступників.

Про це Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Як пояснив глава Міноборони, кадрові зміни проводяться через те, що процеси всередині системи Міноборони мають бути "закритими".

"Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі", — заявив Рустем Умєров.



Зокрема глава Міноборони України подав до Кабінету міністрів України подання про заступників міністра оборони. Йдеться про Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган, яка очолювала посаду державного секретаря.

Умєров зазначив, що Станіслав Гайдер перейде на посаду керівника Офісу міністра та пообіцяв, що окремо повідомить про нові призначення включно із заступниками міністра.

Реформа в системі оборонних закупівель

Також Умєров анонсував зміни у системі оборонних закупівель. Зокрема відтепер "Спецтехноексперт" (СТЕ) перейде у підпорядкування Міноборони від ГУР.

"Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", — заявив Рустем Умєров.

Також триватимуть реформи Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ), щоб наблизити їх до стандартів від НАТО. Крім того, для обох структур створять наглядові ради. Подання у Кабмін щодо цього Рустем Умєров пообіцяв зробити цього тижня.

Повідомлення Рустема Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Рустем Умєров повідомив, як в Україні робитимуть реформу системи закупівлі харчування для армії. Також Міністерство оборони розробить технічні специфікації нових штанів з наколінниками, підсумків та бейсболок на запит військових.