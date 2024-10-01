Рустем Умеров заявил о масштабных изменениях в системе Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о масштабных изменениях в системе оборонных закупок. Также он заявил, что увольняет нескольких своих заместителей.

Об этом Рустем Умеров сообщил на своей странице в Telegram.

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Рустем Умеров увольняет заместителей министра обороны

Как пояснил глава Минобороны, кадровые изменения производятся из-за того, что процессы внутри системы Минобороны должны быть "закрытыми".

"Система Министерства обороны Украины — Вооруженные силы, ГУР и ГОСТ — во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них — недопустимы", — заявил Рустем Умеров.



В частности, глава Минобороны Украины подал в Кабинет министров Украины представление о заместителях министра обороны. Речь идет о Станиславе Гайдере, Александре Сергее, Юрии Джигире, Людмиле Дараган, возглавлявшей должность государственного секретаря.

Умеров отметил, что Станислав Гайдер перейдет на должность руководителя Офиса министра и пообещал, что отдельно сообщит о новых назначениях, включая заместителей министра.

Реформа в системе оборонных закупок

Также Умеров анонсировал изменения в системе оборонных закупок. В частности, отныне "Спецтехноэксперт" (СТЕ) перейдет в подчинение Минобороны от ГУР.

"Поставил задачу — довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", — заявил Рустем Умеров.

Также будут продолжаться реформы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), чтобы приблизить их к стандартам НАТО. Кроме того, для обеих структур создадут наблюдательные советы. Представление в Кабмин по этому поводу Рустем Умеров пообещал сделать на этой неделе.

Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот

Напомним, недавно Рустем Умеров сообщил, как в Украине будут делать реформу системы закупки питания для армии. Также Министерство обороны разработает технические спецификации новых штанов с наколенниками, итогов и бейсболок по запросу военных.