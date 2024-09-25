Міноборони розробить нові штани з наколінниками та бейсболки для військових

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони розробить технічні специфікації нових штанів з наколінниками, підсумків та бейсболок на запит військових. Опитування показало, що саме ці речі є найбільш необхідними.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 25 вересня.

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Департамент політики закупівель Міноборони спільно з Командуванням сил логістики провели опитування серед військових протягом липня-серпня.

"Ми прагнемо забезпечити наших військових усім необхідним для ефективного виконання завдань. Змінюється війна, змінюються потреби — і ми дослуховуємось до військовослужбовців. Під час опитування вони висловили конкретні побажання щодо речового майна, якого їм бракує. Ми це врахуємо", — наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров відповів, чому його зустріч з тиловими постачальниками відбулася лише через рік. За його словами, він не повинен був витрачати час, адже в нього є Мінстратегпром.

Раніше Умєров заявив, що українські безпілотники здатні досягати цілей на відстані понад 1000 км. Він підкреслив, що дрони завдають ударів по стратегічних об’єктах противника — зокрема, знищуючи російські нафтопереробні заводи та аеродроми.