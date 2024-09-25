Минобороны разработает новые штаны с наколенниками и бейсболки для военных

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны разработает технические спецификации новых штанов с наколенниками, подсумков и бейсболок по запросу военных. Опрос показал, что именно эти вещи являются наиболее необходимыми.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 25 сентября.

Читайте также:

Новые штаны, подсумки и бейсболки для военных

Департамент политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики провели опрос среди военных в течение июля-августа.

"Мы стремимся обеспечить наших военных всем необходимым для эффективного выполнения задач. Меняется война, меняются потребности — и мы прислушиваемся к военнослужащим. Во время опроса они высказали конкретные пожелания относительно вещевого имущества, которого им не хватает. Мы это учтем", — подчеркнул заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров ответил, почему его встреча с тыловыми поставщиками прошла только через год. По его словам, он не должен был тратить время, ведь у него есть Минстратегпром.

Ранее Умеров заявил, что украинские беспилотники способны достигать целей на расстоянии более 1000 км. Он подчеркнул, что дроны наносят удары по стратегическим объектам противника — в частности, уничтожая российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы.