ЗСУ знищили понад 200 цілей на території Росії — Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров/Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українські безпілотники здатні досягати цілей на відстані понад 1000 км. Він підкреслив, що дрони завдають ударів по стратегічних об’єктах противника — зокрема, знищуючи російські нафтопереробні заводи та аеродроми.

Про це очільник оборонного відомства повідомив у колонці Forbes Ukraine в понеділок, 23 вересня.

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Умєров заявив, що Україна стала першою країною в світі, яка реалізувала концепцію "рою дронів". За останній рік українські зусилля призвели до знищення або пошкодження понад 200 цілей на території ворога.

"Серед них пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військового особового складу РФ. Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км", — зазначив Умєров.

Крім того, Україна примусила російські кораблі залишити військові бази в Криму та відступити на узбережжя Краснодарського краю. За рік ЗСУ вдалося знищити 10 надводних кораблів та катерів, а також один підводний човен.

Нагадаємо, Рустем Умєров зазначив, що протягом минулого року мобілізаційні показники в країні зросли втричі.

Раніше міністр оборони заявив, що Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. Варто зазначити, що в контексті даних переговорів розглядаються не лише винищувачі Mirage-2000 та F-16.