ВСУ уничтожили более 200 целей на территории России — Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Facebook

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские беспилотники способны достигать целей на расстоянии более 1000 км. Он подчеркнул, что дроны наносят удары по стратегическим объектам противника — в частности, уничтожая российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в колонке Forbes Ukraine в понедельник, 23 сентября.

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Умеров заявил, что Украина стала первой страной в мире, реализовавшей концепцию "роя дронов". За последний год украинские усилия привели к уничтожению или повреждению более 200 целей на территории врага.

"Среди них — пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава РФ. Мы заставили врага перебазировать самолеты на аэродромы от границы на 250 км", — отметил Умеров.

Кроме того, Украина вынудила российские корабли покинуть военные базы в Крыму и отступить на побережье Краснодарского края. За год ВСУ удалось уничтожить 10 надводных кораблей и катеров, а также одну подлодку.

Напомним, Рустем Умеров отметил, что в течение прошлого года мобилизационные показатели в стране выросли в три раза.

Ранее министр обороны заявил, что Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей западного образца нескольких типов. Следует отметить, что в контексте данных переговоров рассматриваются не только истребители Mirage-2000 и F-16.