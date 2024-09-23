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Умеров назвал количество целей, которые ВСУ уничтожили на территории РФ

23 сентября 2024 22:18
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
ВСУ уничтожили более 200 целей на территории России — Минобороны
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские беспилотники способны достигать целей на расстоянии более 1000 км. Он подчеркнул, что дроны наносят удары по стратегическим объектам противника — в частности, уничтожая российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в колонке Forbes Ukraine в понедельник, 23 сентября.

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Умеров заявил, что Украина стала первой страной в мире, реализовавшей концепцию "роя дронов". За последний год украинские усилия привели к уничтожению или повреждению более 200 целей на территории врага.

"Среди них — пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава РФ. Мы заставили врага перебазировать самолеты на аэродромы от границы на 250 км", — отметил Умеров.

Кроме того, Украина вынудила российские корабли покинуть военные базы в Крыму и отступить на побережье Краснодарского края. За год ВСУ удалось уничтожить 10 надводных кораблей и катеров, а также одну подлодку.

Напомним, Рустем Умеров отметил, что в течение прошлого года мобилизационные показатели в стране выросли в три раза.

Ранее министр обороны заявил, что Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей западного образца нескольких типов. Следует отметить, что в контексте данных переговоров рассматриваются не только истребители Mirage-2000 и F-16.

россия Минобороны Украина война в Украине Умеров

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