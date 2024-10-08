Мария Берлинская призвала Рустема Умерова уйти в отставку

Мария Берлинская. Источник: Мария Берлинская/Facebook

Основательница "Центра поддержки аэразведки" Мария Берлинская опубликовала статью, где призвала Рустема Умерова уйти в отставку. Она привела там семь аргументов, которые считает достаточным для того, чтобы он покинул пост министра обороны Украины.

Статью Мария Берлинская опубликовала в собственной авторской колонке на "Украинской правде".

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Мария Берлинская считает, что Умеров должен уйти с должности

Мария Берлинская заявила, что первой причиной для увольнения Умерова является то, что он так и не наладил системные и понятные процессы управления в Министерстве обороны Украины. Она добавила, что в ведомстве есть квалифицированные кадры, однако им также не хватает четкого алгоритма работы, планирования и анализа ошибок.

"Отсутствие умения слушать. Отсутствие доверия даже на уровне ближайшего окружения заместителей. В то же время постоянные внутренние политические игры, интриги и нежелание брать на себя ответственность", — написала Берлинская.

В дальнейшем она заявила, что у Минобороны вся работа зависит от настроения Умерова. Мол, "есть правитель, которого надо задабривать".

"Сегодня требования одни, завтра другие – потому что настроение меняется. Никто толком не знает, что именно ему нужно. Поэтому каждый действует по своему усмотрению – в надежде, что это именно то, за что похвалят на совещании. Но приоритеты могут измениться за день , и тогда все должны бежать в другую сторону", — говорится в статье.

Достижение в Минобороны – не заслуга всего ведомства

Несмотря на это, Берлинская вспомнила, что Минобороны на протяжении последнего года показало все же неплохие результаты. Речь идет о создании Госоператора тыла, Агентства оборонных закупок, цифровизации, решении некоторых вопросов в сфере медицины, образования, международного сотрудничества и мобилизации. Впрочем, руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта добавила, что это не результат системной работы всей команды. Мол, такого результата удалось добиться благодаря отдельным лицам, которые не побоялись взять на себя ответственность "вопреки поддержке шефа".

"Стоит добавить, что некоторые результаты для коллег по военно-политическому руководству государства, мягко говоря, завышаются. А иногда подается информация, откровенно не соответствующая действительности", — пояснила Мария Берлинская.

Генералы обогатились, а войско голое

Также она заявила, что Умеров "не справился с некоторыми генералами", которые обогатились и стали миллионерами и добавила, что в воинских частях отсутствует системный аудит работы. Никто не исследует на постоянной основе укомплектование, обеспечение частей и не оптимизирует расходы.

Такая же проблема есть и на фронте — войску вроде бы не хватает обеспечения из-за проблемы с контрактами.

"Если люди ездят на обычных машинах вместо бронированных и становятся легкой мишенью для FPV и т.д., странно ожидать молниеносного захвата Курчатова. Или хотя бы стабилизацию у Покровска. Частично ответ на этот вопрос лежит в миллиардных контрактах спецэкспортеров Минобороны и в проваленной работе военных атташе. In general — в формировании политик и организации процессов в Минобороны", — написала Мария Берлинская.

Украина до сих пор не стала лидером по военным технологиям

По мнению Марии Берлинской, Умеров провалил и развитие военных технологий.

"Минобороны до сих пор находится на позиции пассивного покупателя, пусть рынок сам как-то отрегулируется под нужды фронта вместо того, чтобы иметь видение за горизонт и задавать направления движения", — пояснила она и добавила, что там не проводят должной экспертизы и аналитики относительно того, какие технологические. решение следует осуществлять для противостояния России.

"Сейчас вся страна бегает, ища дроны и РЭБ, потому что 5–7–10 лет назад никто об этом не подумал. Так же через год – два мы будем искать средства противодействия автономным работам, электромагнитному, лазерному и другому оружию, потому что предыдущие министры об этом не подумали. И нынешний не думает тоже", — пишет Берлинская.

Нечеткие задачи военным, нецензурная лексика и отсутствие конкретики

Также Мария Берлинская обвинила Рустема Умерова в неумении вести коммуникацию с подчиненными должным образом. Мол, подчиненные не понимают месяцами его слов и задач и боятся уточнять.

"Когда мы общаемся с министром, мне приходится несколько минут останавливать его и переспрашивать: "Что ты имеешь в виду? Затем снова и снова. Нет, не веди меня в сторону, давай уважать друг друга и не держать за идиотов. Дай мне конкретный ответ на вопрос: "Какой алгоритм, кто ответственен, какие сроки, каков будет результат?". Можно услышать все что угодно: отборочный мат (не осуждаю, все мы сейчас материмся), много англицизмов, поток сомнительных идей, шуток, аббревиатуры из бизнеса. Но услышать конкретику очень тяжело. Потому что это просто поток непонятных, логически не связанных фраз", — утверждает она.

В конце Берлинская заявила, что министром обороны должен быть такой человек, способный строить большие системы в условиях неопределенности, беспрецедентного развития военных технологий и безумного темпа войны.

"Действующий министр не способен или не хочет вывести команду из кризиса, в то же время заводит во все больший туман хаоса. Поэтому министр должен уйти", — резюмировала Мария Берлинская.

Напомним, недавно у Forbes появилась статья, что Офис президента Украины якобы готовит серьезные кадровые изменения в оборонном секторе. Мол, в скором времени в отставку пойдут глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.