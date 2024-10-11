Сырский описал ситуацию в Курской области по состоянию на 10 октября

Главнокомандующий Александр Сырский с военными. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, какова ситуация в Курской области, где идет операция Вооруженных сил Украины. Россия перебросила десятки тысяч военных туда.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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По состоянию на 10 октября, по информации Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, российское военное командование перебросило около 50 тысяч своих военных в Курскую область.

"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений", — сказал Александр Сырский.

Он объяснил, что это выгодно, поскольку Россия перебросила свои войска по другим направлениям в Украине, где ведет наступательные действия. Речь идет о Запорожской и Херсонской областях, а также Краматорском направлении.

"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонной операции", – добавил Сырский.

Напомним, в Bloomberg сообщали, что высокопоставленные американские чиновники выразили мнение, что Украина может удерживать занятые в Курской области территории месяцами и объяснили, чем это может быть выгодным.

Также военный ВСУ объяснил тактику россиян в Курской области и как они отражают атаки.

Немецкий генерал дал свою оценку операции ВСУ в Курской области и спрогнозировал, будет ли у Украины достаточно сил удерживать свои позиции.