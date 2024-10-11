Сырский описал ситуацию в Курской области по состоянию на 10 октября

Россия перебросила войска в Курскую область — Сырский объяснил, чем это выгодно
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, какова ситуация в Курской области, где идет операция Вооруженных сил Украины. Россия перебросила десятки тысяч военных туда.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
Что происходит в Курской области
По состоянию на 10 октября, по информации Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, российское военное командование перебросило около 50 тысяч своих военных в Курскую область.
"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений", — сказал Александр Сырский.
Он объяснил, что это выгодно, поскольку Россия перебросила свои войска по другим направлениям в Украине, где ведет наступательные действия. Речь идет о Запорожской и Херсонской областях, а также Краматорском направлении.
"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонной операции", – добавил Сырский.
Напомним, в Bloomberg сообщали, что высокопоставленные американские чиновники выразили мнение, что Украина может удерживать занятые в Курской области территории месяцами и объяснили, чем это может быть выгодным.
Также военный ВСУ объяснил тактику россиян в Курской области и как они отражают атаки.
Немецкий генерал дал свою оценку операции ВСУ в Курской области и спрогнозировал, будет ли у Украины достаточно сил удерживать свои позиции.
Читайте Новини.LIVE!