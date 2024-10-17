Главнокомандующий Сырский показал искусную работу украинских бойцов по враждебной технике.

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины продолжают сопротивляться наступательным действиям российских захватчиков. Защитники наносят врагу тяжелые потери в живой силе и технике.

Видео успешных действий ВСУ опубликовал главнокомандующий Александр Сырский в четверг, 17 октября.

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"Так поражают российскую технику подготовленные специалисты", — лаконично прокомментировал Сырский.

На видео можно увидеть, как украинские защитники уничтожают вражескую технику и наносят удары по позициям врага. Захватчикам не удается укрыться от украинских дронов и снарядов.

Россияне теряют не только технику, но и живую силу, поскольку мало кому из экипажей удается спастись.

Ранее мы писали, что Сырский сообщил, какова ситуация в Курской области, где идет операция Вооруженных сил Украины. Он объяснил, чем Украине поможет перебрасывание российских войск на это направление.

Также Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.