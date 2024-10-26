У Генштабі назвали три найгарячіші напрямки фронту 26 жовтня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: @osirskiy

Протягом доби, що минула, по всій лінії фронту зафіксовано 192 бойові зіткнення із російськими загарбниками. Найгарячішими напрямками залишаються Лиманський, Курахівський та Покровський.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook у суботу, 26 жовтня.

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Протягом доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 91 авіаудар із застосуванням 139 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 142 — із реактивних систем залпового вогню.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Найгарячіші напрямки фронту

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Основні зусилля докладав у районах Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій поблизу населених пунктів Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку поблизу Гострого, Катеринівки та Новодмитрівки.

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Основні напрямки фронту — дані Генштабу

На Харківському напрямку зафіксовано чотири ворожі атаки за добу в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку росіяни 17 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка — всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три атаки в районі населеного пункту Торецьк.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 22 штурми наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

Публікація Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

На Оріхівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили, ведуть обстріли населених пунктів із застосуванням всіх наявних типів озброєння, завдають авіаційних ударів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території рф активно застосовує керовані авіабомби та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 35 авіаційних ударів, використавши при цьому 47 керованих авіабомб.

Втрати окупантів за добу. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів за 25 жовтня

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 45 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, 56 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 95 автомобілів, шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, 26 жовтня росіяни здійснили ракетний обстріл Дніпра. Внаслідок цього зруйновано двоповерхову житлову будівлю та ще кілька будинків поруч. Троє людей загинули.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 25 жовтня окупанти запустили по Києву дрони-камікадзе. У Солом'янському районі ударний безпілотник влучив в житлову багатоповерхівку, загинула дитина.