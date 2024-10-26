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Росія вдарила ракетами по Дніпру — троє людей загинули

26 жовтня 2024 07:49
Євгенія Брюховецька - редактор
У Дніпрі через російську атаку 26 жовтня загинули троє людей
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 26 жовтня, здійснили ракетний обстріл Дніпра. Внаслідок цього зруйновано двоповерхову житлову будівлю та ще кілька будинків поруч.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"Внаслідок ракетних ударів частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки і один з медзакладів", — йдеться у повідомленні.

Удар по Дніпру вночі 26 жовтня - що відомо
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі загинули троє людей внаслідок атаки
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі відомо про 18 постраждалих під час нічної атаки
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі серед постраждалих є діти - деталі атаки 26 жовтня
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі зруйновано житлову багатоповерхівку
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку рятувальники тіла трьох загиблих та врятували одну жінку — її дістали та передали медикам.

За попередніми даними, загалом постраждали 18 людей, серед яких четверо дітей. На місці працюють психологи, до ліквідації наслідків залучено понад 60 працівників та 18 одиниць техніки ДСНС.

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Скриншот допису ДСНС

У Дніпропетровській ОВА уточнили, що кількість постраждалих зросла до 19, з яких ушпиталили вісім людей.

"Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні", — зазначається у дописі.

Комунальники вже вивезли 80 тон будівельного сміття з місця влучання.

Нагадаємо, у Києві російський дрон-камікадзе влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі, одна людина загинула.

Також ми писали, що у Києві розгорнули  Гуманітарний штаб на місці влучання ворожого "шахеда".

окупанти Дніпро ракетний удар ракети війна в Україні атака

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