У Дніпрі через російську атаку 26 жовтня загинули троє людей

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська в ніч проти суботи, 26 жовтня, здійснили ракетний обстріл Дніпра. Внаслідок цього зруйновано двоповерхову житлову будівлю та ще кілька будинків поруч.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"Внаслідок ракетних ударів частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки і один з медзакладів", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку рятувальники тіла трьох загиблих та врятували одну жінку — її дістали та передали медикам.

За попередніми даними, загалом постраждали 18 людей, серед яких четверо дітей. На місці працюють психологи, до ліквідації наслідків залучено понад 60 працівників та 18 одиниць техніки ДСНС.

Скриншот допису ДСНС

У Дніпропетровській ОВА уточнили, що кількість постраждалих зросла до 19, з яких ушпиталили вісім людей.

"Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні", — зазначається у дописі.

Комунальники вже вивезли 80 тон будівельного сміття з місця влучання.

Нагадаємо, у Києві російський дрон-камікадзе влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі, одна людина загинула.

Також ми писали, що у Києві розгорнули Гуманітарний штаб на місці влучання ворожого "шахеда".