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Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині — в ISW назвали причину

26 жовтня 2024 07:18
Євгенія Брюховецька - редактор
Путін виправдовує нездатність Росії повернути Курську область, завищуючи втрати України
Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Росії Володимир Путін завищує втрати Сил оборони України під час наступальної операції у Курській області. Таким чином він намагається виправдати неспроможність власної армії витіснити ЗСУ зі свого регіону.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Під час саміту БРІКС у Казані Путін намагався перебільшувати успіхи Росії в Курській області, аби запевнити внутрішню аудиторію в здатності власних військових придушити операцію ЗСУ.

Раніше він заявляв, що російські війська "заблокували" близько 2000 українських солдатів у регіоні, але зараз нібито в оточенні вже 4000 солдатів, які  "навіть не розуміють, що вони оточені".

За його словами, Україна нібито втратила контроль над цими підрозділами, а міноборони Росії публічно не повідомляло про "успішне проникнення військ на деякі українські позиції".

Натомість Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяви Путіна про втрати України та зазначив, що Росія втратила понад 17 тисяч осіб з 8 серпня цього року включно з полоненими.

В Інституті зауважили, що перебільшена статистика Путіна може бути частиною його спроби пояснити нездатність Росії відбити українську операцію, тому вона залучає солдатів з КНДР. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу у візиті до України. Ймовірно, причиною цього стала його поїздка до Росії на саміт БРІКС. 

А у Білому домі заявили, що війська КНДР дійсно можуть з'явитися в районі Курська.

володимир путін Курська область фронт війна в Україні ЗСУ ISW

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