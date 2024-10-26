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Що будуть робити бійці КНДР на Курщині — в США відреагували

26 жовтня 2024 01:51
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
США поки що не знають, що будуть робити війська КНДР у Курській області
Кім Чен Ин серед командування армії КНДР. Ілюстративне фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Білому домі вважають, що північнокорейські війська дійсно можуть з'явитися в районі Курська. При цьому США невідомо, що саме вони там будуть робити. 

Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

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За його словами, залучання північнокорейської армії є своєрідним кроком відчаю з боку Путіна. Це говорить про слабкість лідера РФ.

"Очевидно, він перебуває під сильним військовим тиском. Ми знаємо, що він втрачає 1200 солдатів на день. За той час, коли він воює в Україні, він зазнав понад 530 тисяч втрат", — зазначив Кірбі.

При цьому Кірбі в черговий раз підтвердив, що США не братимуть пряму участь на полі боя в Україні та не дозволять наносити удари далекобійними ракетами вглиб території РФ. Натомість Штати продовжуватимуть надавати Україні інструменти, можливості та зброю, необхідні для захисту.

Нагадаємо, розвідка Нідерландів підтвердила, що Росія розгортає війська з Північної Кореї на своїй території. Йдеться про щонайменше 1500 солдатів з КНДР, що прибули задля участі у війні з Україною.

Раніше ми писали, що окрім наземних військ КНДР надіслала до Росії пілотів-винищувачів, які братимуть участь у бойових діях проти України.

війна в Україні Курська область військова допомога США КНДР

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