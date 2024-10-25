У Нідерландах підтвердили розгортання військ КНДР у РФ

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: Reuters

Розвідка Нідерландів підтвердила, що Росія розгортає війська з Північної Кореї на своїй території. Йдеться про щонайменше 1500 солдатів з КНДР, що прибули задля участі у війні з Україною.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 25 жовтня.

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Росія розгортає війська з КНДР

Як пише Reuters, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що їхня розвідка підтверджує розгортання Росією щонайменше 1500 військових з Північної Кореї для участі у війні в Україні.

Москва не заперечила попередні заяви США про те, що Північна Корея направила війська до Росії, і Захід розцінює цей крок як значну ескалацію війни.

"Ми очікуємо, що війська будуть в основному розгорнуті в Курську і складатимуться в основному зі спеціальних підрозділів північнокорейської армії", — сказав Брекельманс.

Міністр оборони Нідерландів додав, що перше розгортання було способом для Росії перевірити війська й оцінити міжнародну реакцію.

Нагадаємо, що окрім наземних військ КНДР надіслала до Росії пілотів-винищувачів, які братимуть участь у бойових діях проти України.

Також Новини.LIVE писали, що Міністерство оборони США підтвердило прибуття військових КНДР до Росії. Як зазначили в Пентагоні, є докази того, що війська КНДР перебувають на території держави-агресора.