В Нидерландах подтвердили развертывание войск КНДР в РФ

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: Reuters

Разведка Нидерландов подтвердила, что Россия разворачивает войска из Северной Кореи на своей территории. Речь идет о не менее 1500 солдатах из КНДР, прибывших для участия в войне с Украиной.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 25 октября.

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Как пишет Reuters, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что их разведка подтверждает развертывание Россией не менее 1500 военных из Северной Кореи для участия в войне в Украине.

Москва не отрицала предыдущие заявления США о том, что Северная Корея направила войска в Россию, и Запад расценивает этот шаг как значительную эскалацию войны.

"Мы ожидаем, что войска будут в основном развернуты в Курске и будут состоять в основном из специальных подразделений северокорейской армии", — сказал Брекельманс.

Министр обороны Нидерландов добавил, что первое развертывание было способом для России проверить войска и оценить международную реакцию.

Напомним, что кроме наземных войск КНДР направила в Россию пилотов истребителей, которые будут участвовать в боевых действиях против Украины.

Также Новини.LIVE писали, что Министерство обороны США подтвердило прибытие военных КНДР в Россию. Как отметили в Пентагоне, есть доказательства того, что войска КНДР находятся на территории государства-агрессора.