Пілоти КНДР прибули до РФ нібито для навчання, але можуть взяти участь у війні в Україні

Повітряні сили КНДР та Кім Чен ИН. Фото: росЗМІ

Північна Корея окрім наземних військ, щоб приєднатися до війни Росії проти України, також надіслала пілотів-винищувачів. Ці пілоти вміють керувати російськими військовими літаками, адже авіація КНДР складається з радянських та російських зразків винищувачів.

Про це повідомляє видання Newsweek.

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Як пояснюють відправлення пілотів експерти

Анонімний урядовий чиновник у Південній Кореї заявив виданню, що Північна Корея минулого місяця відправила пілотів-винищувачів до Владивостока.

Можливо, пілоти КНДР прибули до РФ для навчання на російських бойових літаках, які постачаються до Північної Кореї. Але не можна виключити, що Росія, яка страждає від нестачі пілотів під час російсько-української війни, звернулася за допомогою з Півночі, кажуть експерти опитані виданням.

Як зазначає Newsweek, Росія стане першим закордонним розгортанням бойових пілотів КНДР з часів війни у ​​В'єтнамі. Хоча пілоти КНДР також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін прокоментував інформацію про відправлення військ Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України.

Раніше ми писали, що глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що відправка військ КНДР до Росії для участі у війні проти України призведе до нової ескалації конфлікту — війна може перекинутися ще й на Азію.