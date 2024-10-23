Пилоты КНДР прибыли в РФ якобы для обучения, но могут принять участие в войне в Украине

КНДР направила своих боевых пилотов в РФ — могут принять участие в агрессии против Украины
Северная Корея, кроме наземных войск, чтобы присоединиться к войне России против Украины, также направила пилотов-истребителей. Эти пилоты могут управлять российскими военными самолетами, ведь авиация КНДР состоит из советских и российских образцов истребителей.
Об этом сообщает издание Newsweek.
Как объясняют отправку пилотов эксперты
Анонимный правительственный чиновник в Южной Корее заявил, что Северная Корея в прошлом месяце отправила пилотов-истребителей во Владивосток.
Возможно, пилоты КНДР прибыли в РФ для обучения на российских боевых самолетах, поставляемых в Северную Корею. Но нельзя исключить, что Россия, страдающая нехваткой пилотов во время российско-украинской войны, обратилась за помощью к КНДР, говорят эксперты, опрошенные изданием.
Как отмечает Newsweek, Россия станет первым зарубежным развертыванием боевых пилотов КНДР со времен войны во Вьетнаме. Хотя пилоты КНДР также действовали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал информацию об отправке войск Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины.
Ранее мы писали, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что отправка войск КНДР в Россию для участия в войне против Украины приведет к новой эскалации конфликта — война может перекинуться еще и на Азию.
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