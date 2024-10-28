Уничтожение колонны российской техники на Кураховском направлении — видео

Уничтожение российской бронированной техники. Фото: скриншот

На Кураховском направлении оккупанты прибегли к массированному штурму с привлечением 13 единиц бронированной техники. Двигавшаяся в направлении позиций ВСУ колонна уничтожена почти полностью.

Об этом сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины в Telegram в понедельник, 28 октября.

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Таврические десантники отбили массированную атаку оккупантов на Кураховском направлении: в общей сложности уничтожено 12 бронемашин.

Как отметили военные, россияне пытаются количеством прорвать оборону 79 ОДШБр. В этот раз на штурм позиций украинских защитников выехало 13 бронемашин с пехотой, четыре танка, боевая машина поддержки танков "Терминатор" и четыре мотоцикла.

"Но вместо штурма оккупанты попали в настоящую смертельную карусель. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, мины — наши десантники начали "гасить" россиян, как в тире", — говорится в сообщении.

В результате воины 79 ОДШБр уничтожили:

девять бронемашин;

два танка;

БМПТ "Терминатор";

четыре мотоцикла.

Еще две бронемашины были повреждены. 25 оккупантов ликвидированы, еще 23 — ранены.

Напомним, в Харьковской области бойцы ГПСУ выследили и ликвидировали оккупанта, который пытался обустроить позицию в районе Волчанска. По захватчику украинские военные нанесли удар ночью.

Ранее Новини.LIVE писали, что главком Александр Сырский продемонстрировал мастерство военных ВСУ и показал, как украинские защитники уничтожают вражескую технику и наносят удары по позициям врага.