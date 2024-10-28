Уничтожение колонны российской техники на Кураховском направлении — видео

На Кураховском направлении ВСУ разбили колонну техники РФ — видео
На Кураховском направлении оккупанты прибегли к массированному штурму с привлечением 13 единиц бронированной техники. Двигавшаяся в направлении позиций ВСУ колонна уничтожена почти полностью.
Об этом сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины в Telegram в понедельник, 28 октября.
На Кураховском направлении отражен штурм оккупантов
Таврические десантники отбили массированную атаку оккупантов на Кураховском направлении: в общей сложности уничтожено 12 бронемашин.
Как отметили военные, россияне пытаются количеством прорвать оборону 79 ОДШБр. В этот раз на штурм позиций украинских защитников выехало 13 бронемашин с пехотой, четыре танка, боевая машина поддержки танков "Терминатор" и четыре мотоцикла.
"Но вместо штурма оккупанты попали в настоящую смертельную карусель. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, мины — наши десантники начали "гасить" россиян, как в тире", — говорится в сообщении.
В результате воины 79 ОДШБр уничтожили:
- девять бронемашин;
- два танка;
- БМПТ "Терминатор";
- четыре мотоцикла.
Еще две бронемашины были повреждены. 25 оккупантов ликвидированы, еще 23 — ранены.
Напомним, в Харьковской области бойцы ГПСУ выследили и ликвидировали оккупанта, который пытался обустроить позицию в районе Волчанска. По захватчику украинские военные нанесли удар ночью.
Ранее Новини.LIVE писали, что главком Александр Сырский продемонстрировал мастерство военных ВСУ и показал, как украинские защитники уничтожают вражескую технику и наносят удары по позициям врага.
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