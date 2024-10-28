Курська область — як ЗСУ воюють на території Росії

Бойові дії на Курщині. Фото: скриншот з відео

Бійці 47 окремої механізованої бригади виконують бойові завдання у Курській області. Військові показали в дії бойову машину піхоти Bradley та танк Abrams.

Про це повідомила пресслужба 47 бригади у понеділок, 28 жовтня, та показала відповідна відео.

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"47 окрема механізована бригада виконує бойові завдання на Курщині! Це абсолютно новий досвід для бійців, сповнений викликів. Чи міг би хтось уявити ще півкроку тому, що американська техніка буде на території ворога?" — йдеться у повідомленні.

Бійці розповіли, що на відео вони демонструють взаємодію БМП Bradley та танку Abrams. Екіпажі викосили ворожу посадку, знищивши за допомогою протитанкової ракети TOW укриття окупантів та забезпечили потужну вогневу підтримку українській піхоті.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав гарячі кадри знищення російської техніки.

Також ми писали, що бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили два російські танки та МТ-ЛБ.