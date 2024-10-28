Курская область — как ВСУ воюют на территории России

Боевые действия на Курщине. Фото: скриншот с видео

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады выполняют боевые задания в Курской области. Военные показали в действии боевую машину пехоты Bradley и танк Abrams.

Об этом сообщила пресс-служба 47 бригады в понедельник, 28 октября, и показала соответствующее видео.

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"47 отдельная механизированная бригада выполняет боевые задания на Курщине! Это совершенно новый опыт для бойцов, полный вызовов. Мог бы кто-нибудь представить еще полшага потому, что американская техника будет на территории врага?" — говорится в сообщении.

Бойцы рассказали, что на видео они демонстрируют взаимодействие БМП Bradley и танка Abrams. Экипажи выкосили вражескую посадку, уничтожив с помощью противотанковой ракеты TOW укрытие оккупантов и обеспечили мощную огневую поддержку украинской пехоте.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал горячие кадры уничтожения российской техники.

Также мы писали, что бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожили два российских танка и МТ-ЛБ.