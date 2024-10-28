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Сирський показав гарячі кадри знищення російської техніки

28 жовтня 2024 09:29
Євгенія Брюховецька - редактор
Сирський показав, як Сили оборони знищують окупантів
Знищення техніки. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують нищити російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав ліквідацію окупантів.

Відповідне відео опублікували у його Telegram-каналі у понеділок, 28 жовтня.

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Знищення окупантів

"Бачимо і нищимо. Ворог не сховається. Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські воїни за допомогою дронів завдають ударів по російській військовій техніці, знищуючи її.

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Скриншот допису Сирського

Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила близько 690 720 осіб та 9120 танків.

Раніше бійці Третьої штурмової бригади показали, як знищили два російські танки та МТ-ЛБ.

Також ми писали, що Сили оборони уразили російський ЗРК "Бук-М3" у Луганській області. Ще було знищено радіолокаційну станцію до комплексу.

Крім того, на Харківщині прикордонники розгромили  російські позиції поблизу Куп'янська.

Олександр Сирський російські війська окупанти війна в Україні дрони ЗСУ

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