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Нічна атака дронів — скільки безпілотників знищили сили ППО

22 жовтня 2024 09:39
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 22 жовтня — скільки дронів збила ППО
Мобільні групи ППО. Фото: Ґвара Медіа
Карина Приходько - Редактор

Російська окупаційна армія вночі 22 жовтня випустила по Україні 60 ударних дронів типу "Shahed" та дрони невстановленого типу. Протиповітряна оборона збила 42 з них, на жаль, є влучання.

Про це повідомили Повітряні сили

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У відомстві розповіли, що протягом ночі в повітряному просторі України виявили 60 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ).

"Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Так, протиповітряна оборона збила 42 "шахеди" у сімох областях, зокрема в:

  • Сумській,
  • Дніпропетровській,
  • Черкаській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,  
  • Київській,
  • Херсонській,
  • Харківській. 
обстріли України 22 жовтня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Крім того, у Повітряних силах розповіли, що більшість безпілотників збили у Сумській області. Проте внаслідок російської атаки в регіоні є загиблі та постраждалі. 

"Також ще 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три — назад у Росію. Один ворожий БпЛА — в повітряному просторі України", — додали у відомстві. 

Нагадаємо, уночі 22 жовтня в Сумах під час повітряної тривоги прогримів вибух. Внаслідок ворожої атаки є влучення в житлові будинки та жертви. 

Ворог також обстріляв Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу у двох приватних будинках потрощені вікна і двері.

Повітряні Сили ЗСУ ППО обстріли війна в Україні дрони

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