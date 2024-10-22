Обстріли України 22 жовтня — скільки дронів збила ППО

Нічна атака дронів — скільки безпілотників знищили сили ППО
Російська окупаційна армія вночі 22 жовтня випустила по Україні 60 ударних дронів типу "Shahed" та дрони невстановленого типу. Протиповітряна оборона збила 42 з них, на жаль, є влучання.
Про це повідомили Повітряні сили.
Обстріли Україні вночі 22 жовтня
У відомстві розповіли, що протягом ночі в повітряному просторі України виявили 60 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ).
"Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Так, протиповітряна оборона збила 42 "шахеди" у сімох областях, зокрема в:
- Сумській,
- Дніпропетровській,
- Черкаській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Київській,
- Херсонській,
- Харківській.
Крім того, у Повітряних силах розповіли, що більшість безпілотників збили у Сумській області. Проте внаслідок російської атаки в регіоні є загиблі та постраждалі.
"Також ще 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три — назад у Росію. Один ворожий БпЛА — в повітряному просторі України", — додали у відомстві.
Нагадаємо, уночі 22 жовтня в Сумах під час повітряної тривоги прогримів вибух. Внаслідок ворожої атаки є влучення в житлові будинки та жертви.
Ворог також обстріляв Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу у двох приватних будинках потрощені вікна і двері.
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