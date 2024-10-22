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Ночная атака дронов — сколько беспилотников уничтожили силы ПВО

22 октября 2024 09:39
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 22 октября — сколько дронов сбила ПВО
Мобильные группы ПВО. Фото: Ґвара Медіа
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия ночью 22 октября выпустила по Украине 60 ударных дронов типа Shahed и дроны неустановленного типа. Противовоздушная оборона сбила 42 из них, к сожалению, есть попадания.

Об этом сообщили Воздушные силы.

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В ведомстве рассказали, что в течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружили 60 вражеских БпЛА (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск — РФ).

"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Так, противовоздушная оборона сбила 42 "шахеда" в семи областях, в том числе:

  • Сумской,
  • Днепропетровской,
  • Черкасской,
  • Донецкой,
  • Запорожский,
  • Киевской,
  • Херсонской,
  • Харьковской.
обстрелы Украины 22 октября
Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Кроме того, в Воздушных силах рассказали, что большинство беспилотников сбили в Сумской области. Однако в результате российской атаки в регионе есть погибшие и пострадавшие.

"Также еще 10 российских беспилотников локационно потеряны. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три — назад в Россию. Один вражеский БпЛА — в воздушном пространстве Украины", — добавили в ведомстве.

Напомним, ночью 22 октября в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв. В результате вражеской атаки есть попадание в жилые дома и жертвы.

Враг также обстрелял Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела в двух частных домах разбиты окна и двери.

Воздушные Силы ВСУ ПВО обстрелы война в Украине дроны

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