Обстрелы Украины 22 октября — сколько дронов сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Ґвара Медіа

Российская оккупационная армия ночью 22 октября выпустила по Украине 60 ударных дронов типа Shahed и дроны неустановленного типа. Противовоздушная оборона сбила 42 из них, к сожалению, есть попадания.

Об этом сообщили Воздушные силы.

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В ведомстве рассказали, что в течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружили 60 вражеских БпЛА (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск — РФ).

"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Так, противовоздушная оборона сбила 42 "шахеда" в семи областях, в том числе:

Сумской,

Днепропетровской,

Черкасской,

Донецкой,

Запорожский,

Киевской,

Херсонской,

Харьковской.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Кроме того, в Воздушных силах рассказали, что большинство беспилотников сбили в Сумской области. Однако в результате российской атаки в регионе есть погибшие и пострадавшие.

"Также еще 10 российских беспилотников локационно потеряны. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три — назад в Россию. Один вражеский БпЛА — в воздушном пространстве Украины", — добавили в ведомстве.

Напомним, ночью 22 октября в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв. В результате вражеской атаки есть попадание в жилые дома и жертвы.

Враг также обстрелял Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела в двух частных домах разбиты окна и двери.