Обстрелы Украины 22 октября — сколько дронов сбила ПВО

Ночная атака дронов — сколько беспилотников уничтожили силы ПВО
Российская оккупационная армия ночью 22 октября выпустила по Украине 60 ударных дронов типа Shahed и дроны неустановленного типа. Противовоздушная оборона сбила 42 из них, к сожалению, есть попадания.
Об этом сообщили Воздушные силы.
Обстрелы Украины ночью 22 октября
В ведомстве рассказали, что в течение ночи в воздушном пространстве Украины обнаружили 60 вражеских БпЛА (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск — РФ).
"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Так, противовоздушная оборона сбила 42 "шахеда" в семи областях, в том числе:
- Сумской,
- Днепропетровской,
- Черкасской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Киевской,
- Херсонской,
- Харьковской.
Кроме того, в Воздушных силах рассказали, что большинство беспилотников сбили в Сумской области. Однако в результате российской атаки в регионе есть погибшие и пострадавшие.
"Также еще 10 российских беспилотников локационно потеряны. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три — назад в Россию. Один вражеский БпЛА — в воздушном пространстве Украины", — добавили в ведомстве.
Напомним, ночью 22 октября в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв. В результате вражеской атаки есть попадание в жилые дома и жертвы.
Враг также обстрелял Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела в двух частных домах разбиты окна и двери.
Читайте Новини.LIVE!