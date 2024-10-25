ЗСУ уразили військову техніку росіян на Луганщині

Російський ЗРК "Бук". Ілюстративне фото: росЗМІ

Сили оборони України у ніч проти п'ятниці, 25 жовтня, уразили російський ЗРК "Бук-М3" у Луганській області. Також було знищено радіолокаційну станцію до комплексу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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Вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет ворога.

"Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення", — уточнили в Генштабі.

Там зауважили, що робота зі знищення ворожих цілей триває.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, Сили оборони уразили важливий об’єкт російських загарбників — морський нафтовий термінал в Криму.

Також ми писали, що дрони СБУ успішно атакували російську нафтобазу у Воронезькій області. На території НПЗ було 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.