ВСУ поразили военную технику россиян на Луганщине

Российский ЗРК "Бук". Иллюстративное фото: росСМИ

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 25 октября, поразили российский ЗРК "Бук-М3" в Луганской области. Также была уничтожена радиолокационная станция в комплекс.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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Ночью подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили станцию радиолокационной подсветки целей и наведение ракет врага.

"Цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения", - уточнили в Генштабе.

Там отметили, что работа по уничтожению враждебных целей продолжается.

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, Силы обороны поразили важный объект российских захватчиков – морской нефтяной терминал в Крыму.

Также мы писали, что дроны СБУ успешно атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области. На территории НПЗ было 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.