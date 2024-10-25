ВСУ поразили военную технику россиян на Луганщине

Силы обороны уничтожили технику россиян на Луганщине
Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 25 октября, поразили российский ЗРК "Бук-М3" в Луганской области. Также была уничтожена радиолокационная станция в комплекс.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.
Удар по технике россиян
Ночью подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили станцию радиолокационной подсветки целей и наведение ракет врага.
"Цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения", - уточнили в Генштабе.
Там отметили, что работа по уничтожению враждебных целей продолжается.
Напомним, Силы обороны поразили важный объект российских захватчиков – морской нефтяной терминал в Крыму.
Также мы писали, что дроны СБУ успешно атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области. На территории НПЗ было 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.
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