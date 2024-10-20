ЗСУ відбили наступ росіян на Куп'янському напрямку — ефектне відео

У Нацгвардії показали, як завадили окупантам розширити свій наступ — відео
Українські військові завадили російським окупантам розширити свій наступ. Ворог намагався захопити переправу через річку Оскіл у Харківській області.
Відео знищення російської техніки на Куп'янському напрямку опублікувала пресслужба Нацгвардії у Telegram у неділю, 20 жовтня.
Удари по окупантах та їх техніці
У Нацгвардії зазначили, що ривок бронетехніки з піхотою на Куп'янському напрямку вдалося відбити спільними зусиллями батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" разом з гвардійцями бригади "Буревій", прикордонниками бригади "Помста", а також десантниками 77-ї ОАеМБр.
"Загалом було знищено вісім БМП та три танки, уражено шість БМП. Ліквідовано 21-го окупанта, ще 26 поранено", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, десантники 95-ї бригади ЗСУ ліквідували підрозділ російських морських піхотинців із 155-ї окремої бригади в Курській області РФ.
Також оператори дронів знищили російських диверсантів у місті Торецьк Донецької області. Відео показали у Генштабі ЗСУ.
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