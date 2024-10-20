Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Нацгвардії показали, як завадили окупантам розширити свій наступ — відео arrow

У Нацгвардії показали, як завадили окупантам розширити свій наступ — відео

20 жовтня 2024 18:12
Аркадій Пастула - Редактор
ЗСУ відбили наступ росіян на Куп'янському напрямку — ефектне відео
Знищення російської техніки на Куп'янському напрямку. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Українські військові завадили російським окупантам розширити свій наступ. Ворог намагався захопити переправу через річку Оскіл у Харківській області.

Відео знищення російської техніки на Куп'янському напрямку опублікувала пресслужба Нацгвардії у Telegram у неділю, 20 жовтня.

Читайте також:

Удари по окупантах та їх техніці

У Нацгвардії зазначили, що ривок бронетехніки з піхотою на Куп'янському напрямку вдалося відбити спільними зусиллями батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" разом з гвардійцями бригади "Буревій", прикордонниками бригади "Помста", а також десантниками 77-ї ОАеМБр.

"Загалом було знищено вісім БМП та три танки, уражено шість БМП. Ліквідовано 21-го окупанта, ще 26 поранено", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, десантники 95-ї бригади ЗСУ ліквідували підрозділ російських морських піхотинців із 155-ї окремої бригади в Курській області РФ. 

Також оператори дронів знищили російських диверсантів у місті Торецьк Донецької області. Відео показали у Генштабі ЗСУ.

Україна окупанти Харківська область війна Нацгвардія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:05 Куп'янськ у руїнах — у мережі показали відео знищених центральних вулиць міста

19:04 Ховаємо парасольки — синоптики спрогнозували погоду на наступний тиждень

18:59 Вучич та Путін поговорили телефоном — сербський лідер подякував за газ

18:57 У Львівській області різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ

18:57 Військові вдарили по ворожій гарматі та двох сховищах БК — відео

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

18:56 Зростання цін на картоплю — чого очікувати одеситам у майбутньому

18:48 Час для прогулянок — прогноз погоди у Києві на завтра

18:38 Президентка Молдови Санду взяла участь у виборах майбутнього лідера країни

18:28 Франція передасть новий пакет допомоги для України за кошти активів РФ — що увійде

18:25 На Одещині у дельті Дунаю оселились пугачі — деталі

19:05 Куп'янськ у руїнах — у мережі показали відео знищених центральних вулиць міста

19:04 Ховаємо парасольки — синоптики спрогнозували погоду на наступний тиждень

18:59 Вучич та Путін поговорили телефоном — сербський лідер подякував за газ

18:57 У Львівській області різко зросла захворюваність на грип та ГРВІ

18:57 Військові вдарили по ворожій гарматі та двох сховищах БК — відео

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

18:56 Зростання цін на картоплю — чого очікувати одеситам у майбутньому

18:48 Час для прогулянок — прогноз погоди у Києві на завтра

18:38 Президентка Молдови Санду взяла участь у виборах майбутнього лідера країни

18:28 Франція передасть новий пакет допомоги для України за кошти активів РФ — що увійде

18:25 На Одещині у дельті Дунаю оселились пугачі — деталі

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку