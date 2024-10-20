Війна в Україні — ЗСУ знищили позиції російських морпіхів у Курській області

Десантники знищили ворожу позицію морпіхів на Курщині — відео
Українські десантники 95-ї бригади ЗСУ ліквідували підрозділ російських морпіхів з 155-ї окремої бригади на території Курської області РФ. Під час штурму було знищено 14 російських військових.
Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ у неділю, 20 жовтня.
ЗСУ ліквідували російських морпіхів на Курщині
Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ ліквідували військових 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.
"Це "155-та" получила від нас п*ди", — сказав один з українських військових.
Повідомляється, що розвідувальний підрозділ взяв штурмом ворожу позицію морпіхів, яка була розміщена в одній із посадок у Курській області у Росії.
"Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що "орки" не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути", — йдеться у повідомленні.
На опублікованому відеозаписі український десантник показує дев'ять ліквідованих росіян, проте, як зазначається, знищено було 14 противників.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив військових за участь у бойових діях на Курському напрямку. Йдеться про бійців Десантно-штурмових військ.
Раніше ми писали, що у Курській області російська колона військової техніки потрапила у засідку ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!