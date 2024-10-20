Сирський нагородив військових за бойові досягнення на Курському напрямку

Сирський нагородив військових за участь у бойових діях на Курщині — фото
Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський нагородив військових за участь у бойових діях на Курському напрямку. Йдеться про бійців Десантно-штурмових військ.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у неділю, 20 жовтня.
Нагородження українських воїнів
Сирський подякував військовим за високу мотивацію, ефективну бойову роботу та стійкість у справі здобуття перемоги для України.
Він відзначив професійність та завзятість солдатів, сержантів і офіцерів на полі бою.
"Завдяки перенесенню бойових дій на територію ворога були упереджені його наступальні дії з півночі, відтягнуті на Курщину найсильніші його підрозділи, суттєво поповнений обмінний фонд, збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах України", — додав Сирський.
Нагадаємо, нещодавно Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області. Він наголосив, що ситуація залишається під контролем ЗСУ.
Раніше Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.
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