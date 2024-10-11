Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Сирський назвав найважчий момент початку повномасштабної війни arrow

Сирський назвав найважчий момент початку повномасштабної війни

11 жовтня 2024 13:33
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — найважчий момент на початку вторгнення РФ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

В Україні триває вже 961-й день повномасштабного вторгнення Росії. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський поділився найважчим моментом на початку війни.

Відповідне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 11 жовтня.

Читайте також:

Найважчий момент початку вторгнення РФ

Сирський розповів, що найважчим моментом для України на початку вторгнення РФ була битва за Мощун під Києвом. 

"Це момент, коли Мощун фактично був окупований вже підрозділами російських десантників та морпіхів. А на лівому березі Десни на той час стояли в готовності до переправи близько 200 одиниць ворожої техніки, і незадовго вона почала рухатися в бік Гостомеля. Цей момент, напевне, був найважчий, які я пам'ятаю", — поділився Головнокомандувач. 

За його словами, в цю мить керівництво країни думало, як втримати столицю, і розуміння того, що ми можемо перемогти, прийшло трохи пізніше. Це сталося, коли відбулися бої на Бориспільській трасі і Сили оборони розбили колону 6-го танкового полку РФ.

Сирський повідомив, що тоді противник втратив близько 30 одиниць техніки, 17-18 було повністю знищено і пошкоджено.

Битва за Мощун

Битва за Мощун — одна з найзапекліших битв під час оборони Києва, яка тривала з 27 лютого до 21 березня 2022 року. 

Мощун був стратегічно важливою позицією для окупантів, оскільки, взявши його, вони могли вийти на Київ. Саме тому ворог кинув у це село добре підготовлених бійців та значну кількість техніки.

Однак Силам оборони все ж вдалося відбити втрачені позиції, вони заблокували Мощун з двох боків і почали обстрілювати з важкої артилерії місця переправи і зосередження російських військ. Українська армія витіснила російські війська до річки Ірпінь.

А 21 березня Сили оборони повністю звільнили село від окупантів. 

Нагадаємо, нещодавно  представник служби зв'язків з громадськістю бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов повідомив, що наразі у росіян на фронті лишилося лише дві дієві тактики — прориви колонами чи дії малих штурмових груп.

Також ми писали, що Сирський розповів, що російське військове командування перекинуло близько 50 тисяч своїх військових до Курської області

Київська область війна в Україні Олександр Сирський Росія фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:32 Mercedes влетів у літню терасу кафе — у Києві сталася резонансна ДТП

15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

14:32 Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають

14:31 В Одесі лікарка підробляла документи заради більшої зарплати — подробиці

15:32 Mercedes влетів у літню терасу кафе — у Києві сталася резонансна ДТП

15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

14:32 Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають

14:31 В Одесі лікарка підробляла документи заради більшої зарплати — подробиці

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Text

12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll