Війна в Україні — найважчий момент на початку вторгнення РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

В Україні триває вже 961-й день повномасштабного вторгнення Росії. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський поділився найважчим моментом на початку війни.

Відповідне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 11 жовтня.

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Найважчий момент початку вторгнення РФ

Сирський розповів, що найважчим моментом для України на початку вторгнення РФ була битва за Мощун під Києвом.

"Це момент, коли Мощун фактично був окупований вже підрозділами російських десантників та морпіхів. А на лівому березі Десни на той час стояли в готовності до переправи близько 200 одиниць ворожої техніки, і незадовго вона почала рухатися в бік Гостомеля. Цей момент, напевне, був найважчий, які я пам'ятаю", — поділився Головнокомандувач.

За його словами, в цю мить керівництво країни думало, як втримати столицю, і розуміння того, що ми можемо перемогти, прийшло трохи пізніше. Це сталося, коли відбулися бої на Бориспільській трасі і Сили оборони розбили колону 6-го танкового полку РФ.

Сирський повідомив, що тоді противник втратив близько 30 одиниць техніки, 17-18 було повністю знищено і пошкоджено.

Битва за Мощун

Битва за Мощун — одна з найзапекліших битв під час оборони Києва, яка тривала з 27 лютого до 21 березня 2022 року.

Мощун був стратегічно важливою позицією для окупантів, оскільки, взявши його, вони могли вийти на Київ. Саме тому ворог кинув у це село добре підготовлених бійців та значну кількість техніки.

Однак Силам оборони все ж вдалося відбити втрачені позиції, вони заблокували Мощун з двох боків і почали обстрілювати з важкої артилерії місця переправи і зосередження російських військ. Українська армія витіснила російські війська до річки Ірпінь.

А 21 березня Сили оборони повністю звільнили село від окупантів.

Нагадаємо, нещодавно представник служби зв'язків з громадськістю бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов повідомив, що наразі у росіян на фронті лишилося лише дві дієві тактики — прориви колонами чи дії малих штурмових груп.

Також ми писали, що Сирський розповів, що російське військове командування перекинуло близько 50 тисяч своїх військових до Курської області.